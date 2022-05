Nymburk zaútočí na osmnáctý titul, Opava ho chce i přes zranění trápit

„Opava si finále rozhodně zaslouží. Hraje velmi dobře a měla i dobré zápasy v Europa Cupu. Porazili nás v poháru a ukázali, že jsou dobrým týmem. My možná byli v sezoně více konzistentní, ale rozhodně to bude zajímavé finále,“ řekl na webu středočeského klubu trenér Aleksander Sekulič, pro nějž to může být první titul v pozici hlavního trenéra Nymburka.

Úřadující šampioni nejprve klopýtli s Opavou v listopadu v lize, kdy prohráli na palubovce Slezanů 98:100 a připsali si s nimi první prohru od května 2017 a druhou od roku 2003. Následně proti svěřencům Petra Czudka nezvládli v březnu ani finále domácího poháru v Lounech, kde podlehli 93:97. Nymburk tehdy v soutěži poznal přemožitele po 53 zápasech a nevyšel mu útok na šestý triumf za sebou a šestnáctý celkově. Opava je jediným týmem v této sezoně, který si na sedmnáctinásobného šampiona vyšlápl a má s ním bilanci 2:3. Slezané zabojují o pátý titul v historii.

„O nutnosti motivace se nemusí mluvit v žádném finále. Letos je ale možná trochu větší ta koncentrace a řekněme přijetí vědomí, že to nemusí skončit 3:0 (na zápasy). Tohle v jiných ligových ročnících nebylo, ale letos nás Opava dokázala několikrát hodně potrápit. Na druhou stranu do toho jdeme jako vždycky s tím, že víme, že máme na to sérii vyhrát a je to pořád jen v našich rukou,“ uvedl na webu soutěže nymburský kapitán Vojtěch Hruban.

Nymburk si finále zahraje podevatenácté v historii a nestačil v něm jen jednou právě na Opavu v roce 2003 (3:4 na zápasy). Poté zahájil dominantní éru a ve finálových kláních drží šňůru 28 výher. Naposledy Nymburk prohrál v rozhodující fázi zápas před 11 lety s Prostějovem. Doma dokonce v lize neprohrál 237 zápasů v řadě. S Opavou si Středočeši zopakují loňské finále, v něm tehdy zvítězili 2:0 na zápasy.

Nymburk letos v play off vyřadil Děčín a Ústí nad Labem (oba 4:0 na zápasy), Opava přešla přes USK Praha a Brno (oba 4:1). „Po vítězství nad Nymburkem ve finále Českého poháru nemůžeme očekávat, že nás soupeř podcení. Uděláme ale vše pro to, abychom mu finále zkomplikovali,“ slíbil opavský rozehrávač Jakub Šiřina.

Situaci Slezanům komplikují zranění Rostislava Dragouna, Radima Klečky a americké opory Keenana Gumbse, který si v závěrečném semifinále zlomil zápěstí. „Chybí nám někteří kvalitní hráči do útoku, ale víc se ukáže až na hřišti. Může to být zajímavé a těším se hlavně na domácí zápas, nebo zápasy. Pokud přijde hodně lidí, bude to atraktivní i pro ně. Uvidíme, k čemu se dokážeme vybičovat,“ doplnil opavský Filip Zbránek.

Před podceněním proto varuje i nymburský kouč Sekulič. „Je to nebezpečí. Kdykoli má tým zraněné, tak místo nich vyskočí někdo další a my si rozhodně nesmíme myslet, že to díky tomu bude snazší. Samozřejmě s Klečkou a Gumbsem by Opava byla mnohem lepším týmem, ale někdy zranění přináší nové příležitosti pro další hráče se ukázat, takže musíme být velmi obezřetní,“ dodal slovinský trenér, který dovedl svůj národní tým ke čtvrtému místu na loňských olympijských hrách v Tokiu.