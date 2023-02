Stříbro je maximum, slavily Levhartice největší klubový úspěch

„Pro nás je to i tak úspěch, maximum, čeho jsme tady mohly dosáhnout,“ radovala se chomutovská rozehrávačka Kateřina Bartoňová.

Brněnské obhájkyně získaly trofej podevatenácté v historii. Nejlepší střelkyní staronových šampionek byla s 21 body Petra Záplatová. Její spoluhráčka Natálie Stoupalová zaznamenala se 13 body a 12 doskoky double double a získala ocenění pro nejužitečnější hráčku Final 4. Domácím Levharticím nestačilo ani 22 bodů kapitánky Michaely Krejzové.

„Zisk poháru je pro nás splněnou povinností. Týmy, které se tu daly čekat, tady nebyly, a z těch účastníků jsme byly papírovými favority. Ale máme radost. Tušily jsme, že s Chomutovem to nebude vyloženě lehké. Hrál doma a fanoušci ho hnali. Je dobře, že jsme to zvládly a vyhrály tak vysokým rozdílem,“ uvedla brněnská Stoupalová. „Máme před sebou dlouhou cestu, tak uvidíme, jak to zvládneme. Jestli se to už rozjede v autobuse, nebo se to oslaví až v Brně. Určitě nepůjdeme spát hned po návratu.“

Levhartice se do finále poháru probojovaly poprvé v historii, jednou už získaly bronz. O víkendu je čeká Final 4 mezinárodní EWBL, pak chtějí uspět i v ligovém play off. „Určitě chceme postoupit do semifinále a pak zabojovat o medaili. Je to jeden z našich velkých cílů v této sezoně,“ netají se vysokými ambicemi Bartoňová.