Triumf po megaobratu. Nymburk slaví v poháru, Pardubice promarnily šanci

  21:01aktualizováno  21:06
Nymburští basketbalisté zdolali ve finále Českého poháru v Opavě Pardubice po velkém obratu 87:81 a slaví 18. triumf. Úřadující český šampon a lídr ligy ve třetí čtvrtině prohrával až o 18 bodů, ale nakonec slavil třetí triumf za sebou. V minulých dvou letech ovládl soutěž jako součást Česko-slovenského poháru. Třetí skončila domácí Opava, která zdolala Ústí nad Labem 95:70.
Pardubický pivot Kamil Švrdlík zakončuje na koš přes bránícího Marcuse...

Pardubický pivot Kamil Švrdlík zakončuje na koš přes bránícího Marcuse Santose-Silvu z Nymburka. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Nymburští basketbalisté se radují ze zisku Českého poháru.
Spoluhráči plácají nymburského křídelníka Matěje Svoboda poté, co dostal...
Pardubický Jakub Tůma brání ve finále poháru Matěje Svobodu z Nymburka.
Nymburský Sir’Jabari Rice nahrává před maskovaným bránícím Adamem Lukešem z...
Nymburk se musel obejít bez zraněného českého reprezentanta Ondřeje Sehnala i bez dalšího rozehrávače Tonyho Perkinse. Na výhře favorita se podílel 16 body Matěj Svoboda a dvouciferný počet bodů ve vítězném týmu zaznamenali také Vojtěch Hruban (15), Jaromír Bohačík (14), J. T. Shumate (13) a Marcus Santos-Silva (11).

Sehnal je zraněný, boje o mistrovství světa vynechá. V české nominaci ho nahradí Švec

Pardubice útočily na třetí triumf v domácím poháru po úspěších v letech 1994 a 2016, ale nepomohlo jim ani 32 bodů Treye Bonhama či 20 bodů Joeyho Bryanta.

Pardubicím se povedl vstup do utkání a v 6. minutě vedly 11:2, po trojkách Jakuba Tůmy a Bonhama měli už náskok 13 bodů. Nymburk odpověděl trefami Svobody a Bohačíka z perimetru, ale první čtvrtinu vyhráli Východočeši 20:10. Pardubice ve druhé desetiminutovce opět nabíraly náskok a v 19. minutě po Bonhamově trojce vedly už o 17 bodů. Před poločasem trefou z dálky zkorigoval skóre na 31:44 Shumate.

Nymburk ve třetí čtvrtině opět začal ztrácet a ve 25. minutě Bryant trojkou zvýšil už na 55:37. Následnou pasáž ovládl Nymburk 10:2 a vrátil se do hry. Beksa ale ještě při vstupu do závěrečné čtvrtiny držela dvouciferný náskok. Potom ale nastartoval Nymburk pěti body Svoboda.

Obhájce triumfu desetibodovou šňůrou, kterou načal dvěma trojkami Hruban, otočil stav na 69:68 a v 35. minutě poprvé vedl. Tříbodovým košem ještě odpověděl Bonham, ale po Bohačíkově trefě z perimetru už Nymburk vedení nepustil.

Kapitán dotlačil trenéra k poháru. Opavští rozebrali Ústí a jsou bronzoví

Opava se vrátila na stupně vítězů poprvé od triumfu v roce 2022. Přispěl k tomu 21 body americký rozehrávač Isiah Gray. Slezané oplatili Ústí nad Labem středeční domácí porážku v lize 81:88 a rozšířili sbírku úspěchů v Českém poháru o druhý bronz. Na kontě mají vedle toho šest triumfů (1997-99, 2001, 2003 a 2022) a čtyři stříbra (2002, 2004, 2017 a 2019). Sluneta na bronz z let 1994, 1996 a 2000 nenavázala.

Gray přidal k 21 bodům i čtyři asistence a čtyři doskoky. Clevon Brown zaznamenal v dresu vítězů double double za 10 bodů a 14 doskoků. Nejlepším střelcem poražených byl s 12 body Nick Johnson.

Český pohár basketbalistů

Finálový den v Opavě

Finále:
ERA Basketball Nymburk - BK KVIS Pardubice 87:81 (10:20, 31:44, 53:63)
Nejvíce bodů: Matěj Svoboda 16, Hruban 15, Bohačík 14, Shumate 13, Santos-Silva 11, Rice 7 - Bonham 32, Bryant 20, Tůma 10, Key 8, Lukeš 5.

O 3. místo:
BK Opava - BK Sluneta Ústí nad Labem 95:70 (27:21, 46:39, 75:57)
Nejvíce bodů: Gray 21, Puršl 12, Brown, Kavan a Slavík po 10, Šiřina a Švandrlík po 8, Váňa 7, Person 6 - Johnson 12, K. Lawrence a Vyoral po 11, Young 10, Davidson 8, Potoček 6.

