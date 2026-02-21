Triumf po megaobratu. Nymburk slaví v poháru, Pardubice promarnily šanci

Nymburk se musel obejít bez zraněného českého reprezentanta Ondřeje Sehnala i bez dalšího rozehrávače Tonyho Perkinse. Na výhře favorita se podílel 16 body Matěj Svoboda a dvouciferný počet bodů ve vítězném týmu zaznamenali také Vojtěch Hruban (15), Jaromír Bohačík (14), J. T. Shumate (13) a Marcus Santos-Silva (11).
Pardubice útočily na třetí triumf v domácím poháru po úspěších v letech 1994 a 2016, ale nepomohlo jim ani 32 bodů Treye Bonhama či 20 bodů Joeyho Bryanta.
Pardubicím se povedl vstup do utkání a v 6. minutě vedly 11:2, po trojkách Jakuba Tůmy a Bonhama měli už náskok 13 bodů. Nymburk odpověděl trefami Svobody a Bohačíka z perimetru, ale první čtvrtinu vyhráli Východočeši 20:10. Pardubice ve druhé desetiminutovce opět nabíraly náskok a v 19. minutě po Bonhamově trojce vedly už o 17 bodů. Před poločasem trefou z dálky zkorigoval skóre na 31:44 Shumate.
Nymburk ve třetí čtvrtině opět začal ztrácet a ve 25. minutě Bryant trojkou zvýšil už na 55:37. Následnou pasáž ovládl Nymburk 10:2 a vrátil se do hry. Beksa ale ještě při vstupu do závěrečné čtvrtiny držela dvouciferný náskok. Potom ale nastartoval Nymburk pěti body Svoboda.
Obhájce triumfu desetibodovou šňůrou, kterou načal dvěma trojkami Hruban, otočil stav na 69:68 a v 35. minutě poprvé vedl. Tříbodovým košem ještě odpověděl Bonham, ale po Bohačíkově trefě z perimetru už Nymburk vedení nepustil.
Opava se vrátila na stupně vítězů poprvé od triumfu v roce 2022. Přispěl k tomu 21 body americký rozehrávač Isiah Gray. Slezané oplatili Ústí nad Labem středeční domácí porážku v lize 81:88 a rozšířili sbírku úspěchů v Českém poháru o druhý bronz. Na kontě mají vedle toho šest triumfů (1997-99, 2001, 2003 a 2022) a čtyři stříbra (2002, 2004, 2017 a 2019). Sluneta na bronz z let 1994, 1996 a 2000 nenavázala.
Gray přidal k 21 bodům i čtyři asistence a čtyři doskoky. Clevon Brown zaznamenal v dresu vítězů double double za 10 bodů a 14 doskoků. Nejlepším střelcem poražených byl s 12 body Nick Johnson.
Český pohár basketbalistů
Finálový den v Opavě
Finále:
O 3. místo: