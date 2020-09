Děčínský Šiška před pohárovým finále: Jen bránit náskok, to ne

„Nemůžeme jet do Pardubic s tím, že nesmíme prohrát o víc než šest bodů, ale naopak s vítěznou mentalitou. Musíme chtít i venku vyhrávat,“ zavelel rozehrávač Ondřej Šiška poté, co jeho Válečníci v sobotu složili soupeře 96:89.

Děčín se bude inspirovat zejména prvním poločasem, který ovládl 58:42. „Hráli velmi dobře. Tvrdě do těla, my nebyli vůbec schopni vytvořit si nějaké kloudné pozice a hlavně jsme nic neubránili. Nemám pocit, že soupeř má tak velký útočný potenciál, aby nám dal za poločas skoro šedesát bodů,“ zlobil se na klubovém webu pardubický rozehrávač Tomáš Vyoral. „S tím musíme něco udělat, když budeme tohle předvádět dál, od Nymburka za poločas dostaneme stovku.“

Šišku mrzelo, že Válečníci neudrželi dvouciferný náskok: „Pardubice jsou jako každý rok ambiciózní a mířící do finále ligy a my je dokážeme porazit, což o něčem svědčí. Co jsme předváděli v 1. půli, to byla krása se koukat. Pro nás to je dobrý signál do sezony, ale musíme pokračovat v tvrdé práci a zlepšovat se. Bohužel pak jsme si už tolik nevyhověli v útoku.“

Děčínu ještě vypomůže klubová legenda Jakub Houška, pivot se vrátil výhradně na finálový dvojzápas. A jeho příspěvek byl výrazný. „Na hřišti odevzdáme všechno. Je to o sedm bodů, šance jsou stejné,“ míní veterán. Tomáš Grepl, trenér Válečníků, omlazenou českou sestavu i s novicem Karlem Vlasákem z Liberce chválí: „Kluci pracují neskutečně, rostou. To, že jsme promrhali náskok ve 2. poločase, byla trošičku daň nezkušenosti.“

Boj o trofej vypukne v 18 hodin.