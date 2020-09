Zvrátit finále Alpe Adria Cupu. Basketbalisté Pardubic chtějí trofej

„Šance vyhrát v Pardubicích evropský pohár je pro nás všechny obrovská motivace,“ prohlásil na oddílových stránkách pivot Beksy Prokop Slanina. „Chtěli bychom se odvděčit všem našim fanouškům za podporu, kterou nám přinášeli v minulé sezoně, i za to, že chodí fandit na naše zápasy i v současných podmínkách,“ pokračoval basketbalista.

Finále Alpe Adria Cupu 1. zápas - 5. září

Děčín - Pardubice 96:89

Nejvíce bodů: Šiška a Kroutil po 17, Pomikálek a Houška po 12 - Vyoral 28, Švrdlík 17, Slanina 14 2. zápas - 9. září

Pardubice - Děčín

- enteria arena v 18.00 Pozn.: K zisku prvenství Pardubice potřebují zvítězit o osm a více bodů, v případě jejich sedmibodové výhry by se prodlužovalo.



Slovenský křídelník Jakub Merešš, jedna z letních posil pardubického klubu, by případný triumf v Alpe Adria Cupu chápal jako dokonalé entrée do nového angažmá. „Pro mě by to byl skvělý start a myslím, že nás všechny by to hodně nakoplo do nové sezony,“ sdělil Merešš.

První finále na severu Čech (porážka 89:96) hráčům Beksy názorně ukázalo, že musejí výrazně přidat v týmové obraně. Šestadevadesát inkasovaných bodů, z toho 58 už za poločas, je zkrátka příliš.

„V Děčíně jsme dostali strašně moc laciných košů,“ podotkl asistent kouče BK JIP Pardubice Adam Konvalinka. „Teď už budeme chytřejší, víme, co nás bude čekat. Během prvního zápasu jsme měli chvíle, kdy jsme soupeře dokázali zmáčknout, posbírat pár míčů a snadno skórovat. Od toho se budeme chtít odrazit ve druhém finále.“

Nepříjemností je, že Konvalinka s kolegou Kenem Scalabronim nevědí, jakou skvadru budou nakonec moci vyslat do boje. O případném nasazení křídelníka Škrance, jenž v Děčíně absentoval, se rozhodne až dnes, a stejné to je s pivotem Kamilem Švrdlíkem, který onemocněl po úvodním mači.

Do enteria areny se přednostně dostanou majitelé permanentních vstupenek, jednotlivé vstupenky na finále jsou pak v prodeji pouze v omezené míře. Fanoušci musejí v hale respektovat hygienická opatření (podrobněji viz web BK JIP).