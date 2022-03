Mistr objevil otužování. Za titul jdu celý do ledové vody, slíbil Kříž

„Pohár je specifický v tom, že je to o jednom zápase, kde se může stát cokoli. Když se bude Brnu dařit plnění domluvené taktiky, a my se nevyvarujeme občasných výpadků, které v letošní sezoně míváme, tak to může být hodně zajímavé. Já ale doufám, že se to nestane,“ věří nymburský pivot Martin Kříž.

Jako každý rok se zástupci jednotlivých týmů zavazují k určitému činu v případě zisku pohárové trofeje. A Kříž není výjimkou.

„Dost kluků od nás se teď chodí otužovat do jezera. Třeba Petr Benda, Luboš Kovář, Jakub Tůma, ale taky Logan Routt nebo Colbey Ross. Já to sice bytostně nesnáším, ale za výhru bych tam hned druhý den po Final 4 vlezl až po bradu,“ slibuje odvážně Kříž.

Opava narazí v sobotním semifinále na Pardubice. „Je to kvalitní tým s dobrým trenérem a musíme si na ně dát pozor. Určitě přes ně ale chceme postoupit,“ burcuje opavský křídelník Jan Švandrlík.

Nahrává mu letošní vzájemná bilance s Beksou (2-1) a zejména nedávné vyloupení pardubického stánku. „Už když jsme tam hráli, tak jsme si říkali, že je dost velká pravděpodobnost, že na ně můžeme jít i ve Final 4. Chtěli jsme si tak zvýšit sebevědomí a ukázat jim, že bychom je chtěli porazit,“ říkal Švandrlík.

V Lounech bude spoléhat i na fanoušky. „Máme asi nejlepší fanoušky v lize, i do Plzně na Final 4 před dvěma lety za námi přijeli v hojném počtu a já věřím, že si tu cestu do Loun najdou.“

Final 4 rozehrají v sobotu ve 14.30 Opava s Pardubicemi, duel Nymburka s Brnem začne v 17.30. O bronz se hraje v neděli v 15.30, finále startuje v sedm večer.