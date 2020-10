Sláva hraje famózně, chválí opavský Zbránek mladého spoluhráče

Takže by z takových projížděk mohla být tradice? „To nepůjde, protože sezona je většinou v zimě a to se moc jezdit nedá,“ usmál se.



Opava před sezonou nezískala žádnou posilu. Naopak odešli Bujnoch a Dragoun. Přesto jste ligu výborně rozjeli, když jste všechny čtyři zápasy vyhráli. Čím to je?

Základní osa sedmi osmi hráčů zůstala stejná. K tomu Sláva (pivot Jakub Slavík), který nyní dostává více minut, hraje famózně. Ale je fakt, že takový start od nás asi nikdo nečekal. Nijak to však neřešíme. Připravovali jsme se jako na každou jinou sezonu. Odchody těch dvou hráčů pro nás mohou být oslabením, když jdou do druhé vlny mladší kluci, to je trochu znát, ale oni se s tím musejí poprat.

Takže mladíci dostávají v Opavě stále více prostoru?

Převážně vždy, když vedeme o dvacet a více bodů, jdou ke konci do hry. Ale mohli by dostávat ještě více příležitostí. Samozřejmě jsou dny, kdy udělají svoje mládežnické chyby, což jim nemůže nikdo vyčítat. Pořád jsou to mladí kluci, kteří se potřebují vyhrát. Rozhodně je tady dobrá nastupující generace.

Dokážou vás nahradit?

Pokud se v Opavě udrží ta česká cesta a budou tady dál chodit talenty z Ostravy nebo přímo z Opavy, určitě budou dobrou nastupující generací.

Mění se způsob vaší hry, když máte v kádru tolik mladíků?

My těžíme z toho, že spolu hrajeme dlouho. Víme, kde se kdo z nás na hřišti nachází. Těžíme ze sehranosti. Samozřejmě jsou tady individuality jako Šířa (reprezentační rozehrávač Jakub Šiřina), který je asi o třídu výše, a proto nám ukazuje, jak máme hrát, a naše mužstvo táhne.

Mladé hráče se do vašich systémů, které hrajete skoro naslepo, daří zapojovat?

Kluci s tím nemají problém. Spíše dělají mentální chyby. Když jsem byl mladý kluk, tak po mně nikdo nechtěl, abych tvořil hru. Hlavně mi říkali: Ubraň. Doskoč si. Ti mladí mají stejné úkoly. Ale když je jich při hodně příznivém stavu na hřišti pět, tak musejí něco vytvořit. Hlavně se však musejí vyvarovat těch mentálních chyb.