Děčínský vicemistr reagoval na zranění, angažoval Srba z Kolína

„Při současném zdravotním stavu nám pod košem chybí centimetry i kila,“ uvedl na klubovém webu Lukáš Houser, generální manažer Armexu Děčín. „Ostatní hráči museli hrát mimo své standardní pozice, a to je samozřejmě znát jak na výkonech, tak na výsledcích. Věřím, že nám Filip pomůže nejen svojí postavou a zkušenostmi, ale že má i všechny předpoklady stát se pravým Válečníkem.“

Letos si v Kolíně zapsal zajímavé průměry: 21,8 minut na palubovce, 11,8 bodu, 3,4 doskoky. Loni za USK je měl ještě o fous lepší. Dříve působil i v Bosně, Řecku či Bulharsku.

36letý Vukosavljevič nad nabídkou Válečníků neváhal. „Ve fázi mojí kariéry je velké privilegium přestoupit do jednoho z nejlepších klubů s bohatou historií a skvělými fanoušky. Když vás chce trenér, znamená to jeho respekt ke kvalitě a dovednostem, což je pro mne velmi důležité,“ považuje si 201 centimetrů vysoký a 112 kilogramů vážící Srb.

„Motivuje mě to pracovat tvrději a hrát tak, abych ukázal to nejlepší. Fanoušci v Děčíně jsou jedineční a mají na mě omlazující účinek. Věřím, že můžeme udělat stejný úspěch jako loni a postoupit do finále.“