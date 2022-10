Z Děčína do Itálie. Český basketbalový talent Sertič zaujal Brescii

„Na jednu stranu ztrácíme hráče, který měl být do budoucna jedním z našich klíčových, na druhou jsme jako klub hrdí, že náš hráč může zkusit štěstí v basketbalově vyspělé zemi,“ uvedl Lukáš Houser, generální manažer Armexu, který je senzačním lídrem NBL.

Dvacetiletý Sertič využil výstupní klauzuli v hráčské smlouvě a Válečníky opouští po necelých dvou sezonách. Jeho nový klub působí v nejvyšší italské soutěži Lega basket Serie A a v mezinárodním Eurocupu, ovšem on zatím bude hrát v nižší italské soutěži, aby dorostl do prvního mužstva.

„Brescia je jeden z předních italských klubů, který bojuje o medaile. Zatím s ní bude trénovat, zároveň ho pošlou do nějakého juniorského týmu, aby se vyhrál,“ prozradil Houser.

„Filipův tatínek pochází z bývalé Jugoslávie, přes léto hodně trénoval v Chorvatsku, kde mají dům. V Itálii byl na na přelomu září a října na zkoušce a pak nás požádal o uvolnění. Je to pro něj šance, nebránili jsme mu.“

Sreten Kneževič z Olomoucka střílí na koš Děčína, brání Tomáš Pomikálek, sleduje Filip Sertič.

Rodák z Liberce má v české nejvyšší soutěži 22 startů. „Hrál za nás druhou ligu, v Plzni první ligu a pak ještě u nás NBL. Jsme domluvení, že kdyby mu to v Itálii nedopadlo, budeme se bavit, jestli by se nevrátil,“ poznamenal generální manažer Válečníků. „Filip je mladý dvoumetrový kluk, takových, co mají ještě k tomu rádi basket, tady moc neběhá. Věřili jsme, že to může někam dotáhnout. Teď je na něm, jak se v Itálii prosadí.“

Děčínský klub na transferu nezbohatne. „Basketbal není fotbal, ale měli jsme ve smlouvě nějaké podmínky, za kterých odešel. Zase když jsme ho přiváděli, taky jsme něco museli zaplatit, ono se to vyrovná. Ty částky rozhodně jako ve fotbale nejsou.“