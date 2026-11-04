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Kábrt, král dvojkařů: Náš polostreetball mi sedí, na pochodový basket nejsem

Petr Bílek
  16:55
Ústí nad Labem, 1.11. 2026, basket Sluneta Ústí nad Labem - Slavia Nymburk,...

Ústí nad Labem, 1.11. 2026, basket Sluneta Ústí nad Labem - Slavia Nymburk, utlkání NBL. Pod košem faulovaný Filip Kábrt. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Ústí nad Labem, 1.11. 2026, basket Sluneta Ústí nad Labem - Slavia Nymburk,...
Ústí nad Labem, 1.11. 2026, basket Sluneta Ústí nad Labem - Slavia Nymburk,...
Vojtěch Hruban ze Slavie při zápase na palubovce ústecké Slunety.
Vojtěch Hruban ze Slavie při zápase na palubovce ústecké Slunety.
13 fotografií
Zrodila se hvězda. Nenápadná, skromná. Ze živelného basketbalu v podání ústeckých Američanů. Filip Kábrt je momentálně nejlepším dvojkařem NBL. Králem s téměř neomylnou úspěšností 85,2 procenta. „Jednou jsem se na statistiky podíval a zmínil je v týmu. Od té doby se na ně spoluhráči koukají po každém zápase. Vždycky mi oznámí, jestli ještě vedu,“ líčí.

Vede i po ztracené bitvě se Slavií.

Vysvětlení pro svoje střelecké čáry máry má: „Dávám jednoduché body. Většinou z rychlého protiútoku, kde obrana moc není. Buď zasmečuju, nebo jdu prostě jeden na nikoho. Jsem za to rád.“

Střílí málo, v průměru 2,9 dvojkové rány na zápas. Střílí na jistotu.

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„Tolik se k balonu nedostanu,“ tvrdí 194 cm vysoké křídlo. „Jsem s tím naprosto v pohodě. Já míč tolik nepotřebuju. Vezmu svoje střely, co mám mít. Někdy to může být pět střel, někdy deset. Některé týmy mě nechávají hodně volného.“

Proti Slavii se blýskl i efektní smečí. „Fajn pocit,“ rozzářil se. „Když vidím hráče pod košem, trošku se toho bojím a nakonec do toho ani nejdu. Tentokrát jsem nad tím úplně nepřemýšlel.“

Úspěšnost zpoza oblouku má přitom jen necelých 16 procent. „Střelba trojek není moje úplně nejsilnější stránka, ale nemám strach a vypálím pokaždé, když budu volný. Ale slabina to taky není, ještě hraju za Litoměřice a loni jsem měl trojky 40 procent,“ zmínil působení v první lize. „V Ústí to mám spíš v hlavě. Že si můžu věřit, že mi nikdo nic nevyčte, když vystřelím trojku. A já si věřím. Časem to přijde.“

basketbalsluneta

Bojovali jsme do poslední vteřiny, ale nakonec z toho byla těsná prohra o dva body. Klucí na hřišti nechali všechno a podpora z tribun byla skvělá. Sleduj náš profil, ať ti neuniknou ty nejlepší momenty a sestřihy ze zápasů! Jedeme dál, hlavy nahoře!

#sluneta #basketball #maxanbl #aftermovie #fyp

2. listopadu 2026 v 17:59, příspěvek archivován: 3. listopadu 2026 v 17:07
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Čas ještě Kábrt má. Ačkoli se odchovanec nymburské akademie pohybuje v NBL už šest sezon, je mu teprve čtyřiadvacet. „Zatím nejsem od toho, abych dával 20 bodů za zápas, ale abych bránil a byl motorem týmu,“ přiblížil svoji roli, která se ovšem neustále zvýrazňuje.

Letos překonal i své kariérní maximum, Olomoucko zatížil 18 body. „Několikrát jsem slyšel, že hrajeme streetball, napůl je to pravda. Hra má systém, ale v útoku je i dost volnosti díky Američanům, kteří jsou schopní hrát basket jeden na jednoho. Jsou v tom dobří, my jim věříme, někdy to streetball je a vychází,“ vykreslil Kábrt někdy až hurá styl místo klasického půjčování míče.

A jemu to svědčí.

„Protože běháme rychle dopředu a já z toho dávám body. Takže streetball mi tak nějak vyhovuje. Jsem s tím ztotožněný, já nepotřebuju mít v ruce tolik balon,“ užívá si letošní styl. „Sedí mi to víc než pochodový basket, na který ještě nejsem zvyklý. Mám rád dravost v obraně i útoku. Když vyhrajeme, nikdo si ani nevšimne, že míč tolik neputuje. Trenér chtěl tým omladit, přivedl Američany, kteří jsou rychlí, chtějí běhat, bránit, útočit. A mě to baví taky.“

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Příště to bude v Děčíně válka světů, Válečníci právě na souhru sázejí. El Nordico se hraje v sobotu. „Na Děčín koukám a mají moc dobrý tým. Vyorala, který hrál s námi, dobré cizince, plno mladíků, co mají chuť bránit. Bude to obranný, ale pohledný basket! A těším se na atmosféru derby, i když je v Děčíně.“

Časem třeba Kábrt zažije i El Nordico, do kterého půjde v roli vůdce týmu. „Věřím, že můžu časem dávat 15 až 20 bodů. Chci se za dva roky vypracovat v bodového lídra. A pak tady smlouvu prodloužit, protože mi Ústí naprosto sedí.“

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Živě11:33
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Živě30:41
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Živě2:0
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