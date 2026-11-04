Kábrt, král dvojkařů: Náš polostreetball mi sedí, na pochodový basket nejsem

Vede i po ztracené bitvě se Slavií.
Vysvětlení pro svoje střelecké čáry máry má: „Dávám jednoduché body. Většinou z rychlého protiútoku, kde obrana moc není. Buď zasmečuju, nebo jdu prostě jeden na nikoho. Jsem za to rád.“
Střílí málo, v průměru 2,9 dvojkové rány na zápas. Střílí na jistotu.
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„Tolik se k balonu nedostanu,“ tvrdí 194 cm vysoké křídlo. „Jsem s tím naprosto v pohodě. Já míč tolik nepotřebuju. Vezmu svoje střely, co mám mít. Někdy to může být pět střel, někdy deset. Některé týmy mě nechávají hodně volného.“
Proti Slavii se blýskl i efektní smečí. „Fajn pocit,“ rozzářil se. „Když vidím hráče pod košem, trošku se toho bojím a nakonec do toho ani nejdu. Tentokrát jsem nad tím úplně nepřemýšlel.“
Úspěšnost zpoza oblouku má přitom jen necelých 16 procent. „Střelba trojek není moje úplně nejsilnější stránka, ale nemám strach a vypálím pokaždé, když budu volný. Ale slabina to taky není, ještě hraju za Litoměřice a loni jsem měl trojky 40 procent,“ zmínil působení v první lize. „V Ústí to mám spíš v hlavě. Že si můžu věřit, že mi nikdo nic nevyčte, když vystřelím trojku. A já si věřím. Časem to přijde.“
Čas ještě Kábrt má. Ačkoli se odchovanec nymburské akademie pohybuje v NBL už šest sezon, je mu teprve čtyřiadvacet. „Zatím nejsem od toho, abych dával 20 bodů za zápas, ale abych bránil a byl motorem týmu,“ přiblížil svoji roli, která se ovšem neustále zvýrazňuje.
Letos překonal i své kariérní maximum, Olomoucko zatížil 18 body. „Několikrát jsem slyšel, že hrajeme streetball, napůl je to pravda. Hra má systém, ale v útoku je i dost volnosti díky Američanům, kteří jsou schopní hrát basket jeden na jednoho. Jsou v tom dobří, my jim věříme, někdy to streetball je a vychází,“ vykreslil Kábrt někdy až hurá styl místo klasického půjčování míče.
A jemu to svědčí.
„Protože běháme rychle dopředu a já z toho dávám body. Takže streetball mi tak nějak vyhovuje. Jsem s tím ztotožněný, já nepotřebuju mít v ruce tolik balon,“ užívá si letošní styl. „Sedí mi to víc než pochodový basket, na který ještě nejsem zvyklý. Mám rád dravost v obraně i útoku. Když vyhrajeme, nikdo si ani nevšimne, že míč tolik neputuje. Trenér chtěl tým omladit, přivedl Američany, kteří jsou rychlí, chtějí běhat, bránit, útočit. A mě to baví taky.“
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Příště to bude v Děčíně válka světů, Válečníci právě na souhru sázejí. El Nordico se hraje v sobotu. „Na Děčín koukám a mají moc dobrý tým. Vyorala, který hrál s námi, dobré cizince, plno mladíků, co mají chuť bránit. Bude to obranný, ale pohledný basket! A těším se na atmosféru derby, i když je v Děčíně.“
Časem třeba Kábrt zažije i El Nordico, do kterého půjde v roli vůdce týmu. „Věřím, že můžu časem dávat 15 až 20 bodů. Chci se za dva roky vypracovat v bodového lídra. A pak tady smlouvu prodloužit, protože mi Ústí naprosto sedí.“