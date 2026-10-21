Basketbalová Opava padla v Kosovu, Sehnal přispěl k vítězství Štětína

Nejlepším hráčem Opavy byl Jakub Slavík s 15 body a 11 doskoky. O bod méně dal Jakub Šiřina, jenž proměnil čtyři ze sedmi trojek. Domácí táhl americký rodák s kosovským pasem Shawn Jones, který zaznamenal 19 bodů a 10 doskoků. Za týden se Opava utká doma s Trevírem.
V dresu Štětína zazářil Ondřej Sehnal, který přispěl k vítězství na hřišti kyperského Keravnosu 78:65 ve skupině D 15 body, šesti asistencemi a čtyřmi doskoky. Polský tým má na kontě dvě výhry.
FIBA Europe Cup
3. kolo:
Skupina A:
Promitheas Patras - Batumi 91:76
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|Skóre
|B
|1.
|Trevír
|3
|3
|0
|279:222
|6
|2.
|Promitheas Patras
|3
|2
|1
|265:240
|5
|3.
|Trepča
|3
|2
|1
|244:240
|5
|4.
|Opava
|3
|1
|2
|250:225
|4
|5.
|Split
|3
|1
|2
|223:246
|4
|6.
|Batumi
|3
|0
|3
|197:285
|3