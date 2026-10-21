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Basketbalová Opava padla v Kosovu, Sehnal přispěl k vítězství Štětína

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  21:55aktualizováno  22:35
Český rozehrávač Ondřej Sehnal v dresu Štětína.

Český rozehrávač Ondřej Sehnal v dresu Štětína. | foto: FIBA

Jan Švandrlík z Opavy brání během utkání FIBA Europe Cupu.
Ethan Chargois z Opavy střílí během utkání ve FIBA Europe Cupu.
Kosovští fanoušci během utkání Trepča vs. Opava ve FIBA Europe Cupu.
Kosovští fanoušci během utkání Trepča vs. Opava ve FIBA Europe Cupu.
6 fotografií
Opavští basketbalisté podlehli ve 3. kole FIBA Europe Cupu na hřišti kosovského týmu Trepča 80:89 a připsali si druhou porážku. Po minulém vítězství na palubovce gruzínského Batumi přitom Slezané mohli pomýšlet na další úspěch. Dvě minuty před koncem po trestném hodu Šimona Puršla vedli 80:79, jenže pak už skóroval pouze soupeř.

Nejlepším hráčem Opavy byl Jakub Slavík s 15 body a 11 doskoky. O bod méně dal Jakub Šiřina, jenž proměnil čtyři ze sedmi trojek. Domácí táhl americký rodák s kosovským pasem Shawn Jones, který zaznamenal 19 bodů a 10 doskoků. Za týden se Opava utká doma s Trevírem.

Kosovští fanoušci během utkání Trepča vs. Opava ve FIBA Europe Cupu.

Kosovští fanoušci během utkání Trepča vs. Opava ve FIBA Europe Cupu.

V dresu Štětína zazářil Ondřej Sehnal, který přispěl k vítězství na hřišti kyperského Keravnosu 78:65 ve skupině D 15 body, šesti asistencemi a čtyřmi doskoky. Polský tým má na kontě dvě výhry.

FIBA Europe Cup

3. kolo:

Skupina A:
Trepča (Kos.) - Opava 89:80 (17:16, 38:39, 65:61)
Nejvíce bodů: Payne a Jones po 19, Graham 14 - Slavík 15, Šiřina 14, Kouřil 11

Promitheas Patras - Batumi 91:76
Trevír - Split 100:80

Tabulka skupiny A
PořadíTýmZVPSkóreB
1.Trevír330279:2226
2.Promitheas Patras321265:2405
3.Trepča321244:2405
4.Opava312250:2254
5.Split312223:2464
6.Batumi303197:2853
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