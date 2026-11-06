Mít jedinou výhru je kruté. Nejsme jen do počtu, soudí opavský trenér Zach

Co mužstvu polovina duelů v základní části prestižního poháru ukázala?
„Potvrzuje se, co jsme předpokládali, že německý Trier je favoritem skupiny a my nejsme úplně do počtu,“ řekl opavský trenér David Zach. „Podali jsme dobré výkony, ať už se Splitem doma, kdy jsme těsně prohráli (68:74), nebo s Trepčou (80:89) v Kosovu. Tam jsme v bouřlivé atmosféře hráli až do posledních minut o vítězství.“
Naproti tomu trierští basketbalisté vyhráli v Opavě 103:80 a skupinu vedou bez porážky. Promitheas je druhý se třemi výhrami a dvěma porážkami stejně jako třetí Split a čtvrtá kosovská Trepča.
Kouč ocenil středeční duel v Patrasu, který je podle něj druhý největší favorit skupiny. „Bohužel jsme prohráli o dvacet bodů, nicméně výsledek je zkreslený, protože jsme víceméně přes dvacet minut vedli,“ upozornil Zach.
Navíc Opavští nebyli kompletní. Chyběli jim Radovan Kouřil, Kryštof Kavan a Matěj Svoboda. Nastoupit nemohl ani Marek Vyroubal, byť s týmem cestoval. Příležitost dostal sedmnáctiletý talent Vojtěch Gronský, který může hrát na křídle i pod košem.
„Naše marodka je teď rozsáhlá, snažíme se dát do kupy,“ uvedl David Zach. „U našeho hlavního hráče Matěje Svobody to je otázka ještě nějakých čtrnácti dnů, kdy by se měl vrátit. Radovan Kouřil od zápasu se Slavií laboruje se zády, takže jsme ho nechali doma, aby mu cestování nepřitížilo. V sobotu v Pardubicích (v 11. kole NBL od 17.30) by už měl být připravený stejně jako Kryštof Kavan.“
Nejistý zůstává start Marka Vyroubala, který čeká na další vyšetření. „Do Řecka jsme ho ale vzali, protože podle pravidel soutěže musíme mít na soupisce deset hráčů,“ poznamenal David Zach.
Duel v Patrasu navíc nedohrál Filip Zbránek. „Zvrtnul si kotník, takže odehrál necelých pět minut, ale věřím, že to nebude vážné a bude moci hrát,“ dodal trenér.
To, že Opavané dosud mají jen jednu výhru, a to s gruzínským mistrem z Batumi, je podle Zacha kruté. „Ale skupina není lehká, soupeři jsou silní, a přesto hrajeme slušně,“ řekl David Zach.
Odvetnou část skupinové fáze FIBA Europe Cupu začnou Opavští 11. listopadu ve Splitu, doma vždy od 18.00 přivítají 18. listopadu Batumi, 9. prosince Trepču a 23. prosince Promitheas. V Trieru nastoupí 16. prosince.
Co si kouč slibuje od odvet?
„Pozitivní je to v tom, že s výjimkou německého Trieru můžeme s každým hrát,“ odpověděl David Zach. „Takže naším hlavním cílem teď ve FIBA Cupu bude vybojovat ještě nějaké další vítězství. Postup už je neřešitelná mise, ale chceme zbývající zápasy odehrát co nejlépe.“