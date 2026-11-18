Slezský celek v Batumi před měsícem vyhrál čtyřicetibodovým rozdílem, ale doma se proti poslednímu celku tabulky rozjížděl velmi rozpačitě. Soupeři výrazněji odskočil až ve třetí čtvrtině, v níž zaznamenal 35 bodů.
Jan Švandrlík zopakoval pozici nejlepšího opavského střelce z prvního vzájemného zápasu, proměnil šest trojek a celkem dal 20 bodů. Přes desetibodovou hranici se dostalo i pět jeho spoluhráčů.
Opavu čekají ve skupině ještě tři zápasy, z šestičlenné tabulky postoupí dva týmy.
FIBA Europe Cup
7. kolo skupiny A:
Opava - Batumi 104:62 (17:18, 42:36, 77:52)
18:30 Trepča - Split
|1.
|Trevír
|6
|6
|0
|600:418
|12
|2.
|Promitheas Patras
|6
|4
|2
|540:491
|10
|3.
|Split
|6
|4
|2
|489:482
|10
|4.
|Opava
|7
|2
|5
|603:583
|9
|5.
|Trepča
|6
|3
|3
|465:487
|9
|6.
|Batumi
|7
|0
|7
|463:699
|7