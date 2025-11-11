Brnu ani stovka nestačila, z Bilbaa si veze jednoznačnou porážku

Autor: ,
  22:23
Brněnští basketbalisté podlehli v 5. kole FIBA Europe Cupu na hřišti úřadujícího vítěze soutěže Bilbaa 100:115. Po čtvrté porážce tak čeští vicemistři přišli také o teoretickou šanci na postup ze skupiny E.
Fotogalerie2

Brněnští basketbalisté Adam Kejval (13), Ross Williams (33) a Jacob Groves (20) | foto: FIBA

Brňané sehráli s favoritem na jeho půdě výsledkově mnohem vyrovnanější zápas než před necelým měsícem v domácí Starez Aréně, kde utrpěli debakl o 54 bodů. Třetí čtvrtinu svěřenci trenéra Martina Vaňka dokonce o osm bodů vyhráli, v úvodu čtvrté části se pak přiblížili domácím až na sedm bodů, ale víc už jim baskický tým nepovolil.

Nejlepším střelcem Bilbaa, jež si čtvrtým vítězstvím pojistilo vedení ve skupině, byl autor 29 bodů a sedmi trojek Justin Jaworski. Na straně Brna zaznamenali shodně 25 bodů jeho američtí krajané Jacob Groves a Ross Williams.

Radek Farský (vpravo) z Brna tlačí na Aleixe Fonta z Bilbaa.

Brno, které si premiérovou účast v hlavní soutěži FIBA Europe Cupu zajistilo v kvalifikaci, má bilanci 1-4. Ve skupině nemůže skončit lépe než třetí, dál jdou vítězové a šest týmů z druhých míst. V posledním duelu přivítají Brňané příští týden řecké Peristeri.

FIBA Europe Cup basketbalistů

5. kolo skupiny E

Surne Bilbao - Pumpa Basket Brno 115:100 (37:25, 65:46, 88:77)
Nejvíce bodů: Jaworski 29, Petrasek 18, Font 16 - Groves a Williams po 25, Kalu 12.

Tabulka:

1.Surne Bilbao541500:3619
2.Peristeri431337:3097
3.Basket Brno514383:4536
4.Kutaisi413275:3725
Brnu ani stovka nestačila, z Bilbaa si veze jednoznačnou porážku

