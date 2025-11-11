Brňané sehráli s favoritem na jeho půdě výsledkově mnohem vyrovnanější zápas než před necelým měsícem v domácí Starez Aréně, kde utrpěli debakl o 54 bodů. Třetí čtvrtinu svěřenci trenéra Martina Vaňka dokonce o osm bodů vyhráli, v úvodu čtvrté části se pak přiblížili domácím až na sedm bodů, ale víc už jim baskický tým nepovolil.
Nejlepším střelcem Bilbaa, jež si čtvrtým vítězstvím pojistilo vedení ve skupině, byl autor 29 bodů a sedmi trojek Justin Jaworski. Na straně Brna zaznamenali shodně 25 bodů jeho američtí krajané Jacob Groves a Ross Williams.
Brno, které si premiérovou účast v hlavní soutěži FIBA Europe Cupu zajistilo v kvalifikaci, má bilanci 1-4. Ve skupině nemůže skončit lépe než třetí, dál jdou vítězové a šest týmů z druhých míst. V posledním duelu přivítají Brňané příští týden řecké Peristeri.
FIBA Europe Cup basketbalistů
5. kolo skupiny E
Surne Bilbao - Pumpa Basket Brno 115:100 (37:25, 65:46, 88:77)
Tabulka:
|1.
|Surne Bilbao
|5
|4
|1
|500:361
|9
|2.
|Peristeri
|4
|3
|1
|337:309
|7
|3.
|Basket Brno
|5
|1
|4
|383:453
|6
|4.
|Kutaisi
|4
|1
|3
|275:372
|5