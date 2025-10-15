Čeští vicemistři si v Gruzii od počátku budovali náskok, který ve třetí čtvrtině a na začátku čtvrté vzrostl až na více než třicet bodů. Domácí v závěrečné části výsledek jen korigovali.
Brňané, kteří se do hlavní soutěže probojovali z kvalifikace, tak vyhráli i pátý soutěžní zápas v sezoně. Příští úterý svěřenci trenérů Martina Vaňka a Jana Pavlíka přivítají Bilbao.
FIBA Europe Cup basketbalistů
1. kolo skupiny E
BC Kutaisi 2010 - Pumpa Basket Brno 66:84 (16:23, 31:48, 39:68)
Tabulka:
|1.
|Basket Brno
|1
|1
|0
|84:66
|2
|2.
|Peristeri
|1
|1
|0
|84:81
|2
|3.
|Bilbao
|1
|0
|1
|81:84
|1
|4.
|Kutaisi
|1
|0
|1
|66:84
|1