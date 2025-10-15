Brňané vstoupili do Europe Cupu jasnou výhrou nad gruzínskými mistry

Brněnští basketbalisté při své premiéře v hlavní soutěži FIBA Europe Cupu zvítězili 84:66 na hřišti gruzínského mistra Kutaisi. Hvězdou zápasu 1. kola skupiny E byl americký pivot v brněnských barvách Jacob Groves, jenž nastřílel 33 bodů.
Jacob Groves z Brna ční nad hráči Kutaisi.

Jacob Groves z Brna ční nad hráči Kutaisi. | foto: FIBA

Viktor Půlpán v dresu Basketu brno
Jan Pavlík na lavičce Brna
Milan Stráněl z Brna se snaží zastavit Bakara Berekašviliho z Kutaisi.
Matěj Rychtecký z Brna při trestném hodu
8 fotografií

Čeští vicemistři si v Gruzii od počátku budovali náskok, který ve třetí čtvrtině a na začátku čtvrté vzrostl až na více než třicet bodů. Domácí v závěrečné části výsledek jen korigovali.

Brňané, kteří se do hlavní soutěže probojovali z kvalifikace, tak vyhráli i pátý soutěžní zápas v sezoně. Příští úterý svěřenci trenérů Martina Vaňka a Jana Pavlíka přivítají Bilbao.

FIBA Europe Cup basketbalistů

1. kolo skupiny E

BC Kutaisi 2010 - Pumpa Basket Brno 66:84 (16:23, 31:48, 39:68)
Nejvíce bodů: Darbaidze 18, Browning 16, Ogunyemi 9 - Groves 33, Šimon Svoboda 14, Kalu a Williams po 13, Kejval 5.

Tabulka:

1.Basket Brno11084:662
2.Peristeri11084:812
3.Bilbao10181:841
4.Kutaisi10166:841
Výsledky

