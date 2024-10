Basketbalistky KP Brno vstoupily na Azorech vítězně do FIBA Eurocupu

Domácí vstoupily do zápasu lépe a svěřenkyně Marcely Krämer takřka celý první poločas jen marně dotahovaly. Jeho koncovka ale českému týmu vyšla lépe a osmibodovou šňůrou se poprvé v utkání dostal do vedení. Po přestávce už Brňanky náskok nepustily, soupeřkám odskočily až na 18 bodů a v závěru si výhru pohlídaly.

Královopolský klub táhla Petra Malíková, která zapsala double double za 22 bodů a deset doskoků. Anežka Kopecká přidala 15 bodů, Dominika Hynková nasbírala 13 bodů, sedm doskoků a šest asistencí.

V domácím týmu byly nejlepšími střelkyněmi dvanáctibodové Monique Soaresová a Teresa Mbomiová Adaová, jež se blýskla i 13 doskoky. Effangová zapsala devět bodů.

V základní části druhé nejvyšší klubové soutěže po Uurolize je 48 týmů rozděleno do dvanácti čtyřčlenných skupin. Do play off postoupí vždy dva celky a další čtyři z třetích míst. K nim se ještě připojí i čtyři nejslabší týmy z Euroligy.

FIBA Eurocup basketbalistek skupina J Sportiva - KP Tany Brno 63:73 (21:15, 37:42, 48:58)

Nejvíce bodů: Mbomiová Adaová a Soaresová po 12, Serralheirová 11 - Malíková 22, Kopecká 15, Hynková 13.