Zase blíž vítězství. Chomutov v EuroCupu dusil španělského favorita

„Bolí to, ale holky čtyřicet minut bojovaly, makaly. Byli jsme od toho kousíček. Věřím, že si z porážek vezmeme to pozitivní a hrozně nás to nakopne do dalších zápasů,“ uvedl trenér Pavel Staněk.

Levhartice, které předtím ruply o jedenáct bodů s maďarským Szekszárdem a o deset s italským Sassari, přišly ve druhé čtvrtině o nejvyšší členku sestavy, Američanku Yemiyah Morrisovou. Přesto poločasových 32:38 šňůrou osmi bodů zkraje třetí části otočily a bitva pokračovala až do konce. Chomutov měl patnáct vteřin na poslední útok, když ztrácel dva body, Valentýna Kadlecová pronikla pod koš, ale nedala.

„Plánovali jsme, že si půjdu pro faul, bohužel se to nepísklo,“ litovala Kadlecová. „Ale jsem hrdá, že jsme blíž a blíž výhře. Doufám, že ve skupině ještě přijde.“

Kromě Morrisové nedohrála také kvůli zranění kolena ani Jesika Hibalová. Nejlepší domácí střelkyní byla tradičně americká hvězda NaJai Pollardová se 16 body, sekundovala jí dvanáctibodová Anna Rylichová. U hostů se 23 body blýskla Marena Whittleová.

„Pokud by nás měl každý zápas posunout, bylo by to strašně fajn,“ řekl Staněk. „A když se nám jeden podaří urvat, můžeme se bavit, jestli existují šance na postup.“

Levhartice, loňské vítězky nižší evropské soutěže EWBL, završí domácí trojboj ve středu 1. listopadu střetnutím se Szekszárdem.

FIBA EuroCup basketbalistek 3. kolo Skupina K:

Levhartice Chomutov - Movistar Estudiantes Madrid 66:70 (19:24, 32:38, 50:50)

Nejvíce bodů: Wynnová-Pollardová 16, Rylichová 12, Bartoňová a Kadlecová po 7 - Whittleová 23, Treffersová 13, Mawuliová 9. Dinamo Sassari - KSC Szekszárd 85:69