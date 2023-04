Dobývání zlata klaplo v Praze. Fenerbahce slaví první triumf v Eurolize

K premiérovému triumfu Fenerbahce v soutěži pomohla 35 body americká hvězda Breanna Stewartová. Šestnáct bodů přidala její krajanka Kayla McBrideová.

Mersinu, který do Final Four postoupil poprvé a v semifinále vyřadil USK, nepomohly ani čtyři desetibodové střelkyně Sinem Atasová, Laura Corneliusová, Aleksanda Crvendakičová a Elizabeth Williamsová.

Fenerbahce vyhrál utkání o titul na pátý pokus. Kromě loňska prohrál ve finále také v sezonách 2012/13, 2013/14 a 2016/17. V tomto ročníku vyhrál 16 z 18 zápasů. Zaváhal jen v úvodu základní skupiny A, kdy nečekaně prohrál s polskými Polkowicemi a maďarským Szekszárdem.

Hráčky Fenerbahce rozhodly o triumfu už v první půli, po níž odcházely do kabin s jednoznačným vedením 57:24. Kapitánka Stewartová měla tou dobou na kontě již 26 bodů. Tým trenérky Mariny Maljkovičové následně vývoj duelu kontroloval a nakonec vyhrál k radosti početných fanoušků v hledišti o 39 bodů.

Osmadvacetiletá Stewartová díky 35 bodům stanovila nový finálový rekord soutěže. Překonala o čtyři body dosavadní maximum krajanky Diany Taurasiové z roku 2009. Fenerbahce si připsalo premiérový titul deset let poté, co se v Eurolize probojovalo poprvé do finále.