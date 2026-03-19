Barcelonská série porážek je minulostí, Veselý pomáhal zajistit veselý konec

  20:17
Basketbalisté FC Barcelona vyhráli s významným přispěním Jana Veselého v Eurolize španělský souboj s Valencií, v hale soupeře byli rádi za výsledek 66:62. Český pivot se na tom podílel 11 body a důležitými koši v poslední čtvrtině, kterými pomohl k závěrečnému obratu. Připsal si také pět doskoků, jeho klubový a reprezentační spoluhráč Tomáš Satoranský zaznamenal tři body a čtyři asistence.

Tomáš Satoranský (vlevo) z Barcelony brání v zápase ve Valencii domácího Braxtona Keye. | foto: Miguel Angel Polo / EPA Profimedia.cz

Barcelona v Eurolize ukončila sérii čtyř porážek a vyhrála teprve druhý z posledních sedmi soutěžních zápasů. Ve Valencii ztratila jedenáctibodový náskok z druhé čtvrtiny a v závěru byla opakovaně o pět bodů pozadu.

Dvakrát za sebou hosty dostal na dostřel snížením Veselý, zejména pak důležitou trojkou po Satoranského asistenci necelé tři minuty před koncem na 58:60. Obrat dokonali autor 13 bodů Will Clyburn a Joel Parra, který byl s 14 body nejlepším střelcem zápasu. V domácím týmu vedl statistiku s 12 body Neal Sako.

