Barcelona blízko posilám z NBA. Rubio už se Satoranským a Veselým trénuje

Bylo to jen otázkou času. Hvězdný španělský basketbalista Ricky Rubio, který na začátku roku ukončil po 12 letech svou kariéru v NBA, se zapojí do tréninku Barcelony. Se svým bývalým týmem, v němž působí čeští reprezentanti Tomáš Satoranský a Jan Veselý, se začne připravovat od úterý. Katalánský klub to oznámil na svém webu.