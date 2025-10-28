Veselý i Satoranský se výrazně podíleli na výhře Barcelony nad Milánem

Jan Veselý a Tomáš Satoranský se v Eurolize výrazně podíleli na vítězství basketbalového týmu Barcelony 74:72 nad Olimpií Milán. Veselý byl se 14 body druhým nejlepším střelcem Katalánců, Satoranský přidal 11 bodů.

Jan Veselý (vpravo) z FC Barcelona a milánští Leandro Bolmaro s Giampaolem Riccim bojují o míč. | foto: Enric Fontcuberta / EPA Profimedia.cz

Produktivnější než český pivot byl v domácím dresu pouze Američan Will Clyburn, jenž nastřílel 17 bodů. Veselý přidal pět doskoků a asistenci, Satoranský zaznamenal čtyři doskoky a sedm asistencí.

Barcelona v Eurolize zvítězila po dvou porážkách a po sedmi kolech jí patří osmé místo.

Euroliga basketbalistů - 7. kolo

FC Barcelona - Olimpia Milán 74:72 (za domácí Veselý 14 bodů, 5 doskoků, 1 asistence, Satoranský 11 bodů, 4 doskoky, 7 asistencí)
Crvena zvezda Bělehrad - ASVEL Lyon-Villeurbanne 79:65
Žalgiris Kaunas - Virtus Boloňa 86:65
Bayern Mnichov - Real Madrid 90:84
Panathinaikos Atény - Maccabi Tel Aviv 99:85
Baskonia - Dubaj BC 92:85
Paris Basketball - Anadolu Efes Istanbul 80:90
Valencie BC - Fenerbahce Istanbul 92:79

Tabulka:

1.Hapoel Tel Aviv651554:52983,3
2.Žalgiris Kaunas752602:55071,4
3.Crvena zvezda Bělehrad752603:56171,4
4.Panathinaikos Atény752629:60971,4
5.Olympiakos Pireus642534:49966,7
6.Paris Basketball743642:61857,1
7.Valencie BC743657:64857,1
8.FC Barcelona743615:61557,1
9.Virtus Boloňa743571:57857,1
10.AS Monako633509:49550
11.Partizan Bělehrad633509:52750
12.Real Madrid734585:58142,9
13.Fenerbahce Istanbul734573:57442,9
14.Dubaj BC734577:58942,9
15.Anadolu Efes Istanbul734575:59042,9
16.Bayern Mnichov734544:59442,9
17.Olimpia Milán725563:56328,6
18.ASVEL Lyon-Villeurbanne725569:59928,6
19.Maccabi Tel Aviv725617:65328,6
20.Baskonia716605:66114,3
