Produktivnější než český pivot byl v domácím dresu pouze Američan Will Clyburn, jenž nastřílel 17 bodů. Veselý přidal pět doskoků a asistenci, Satoranský zaznamenal čtyři doskoky a sedm asistencí.
Barcelona v Eurolize zvítězila po dvou porážkách a po sedmi kolech jí patří osmé místo.
Euroliga basketbalistů - 7. kolo
FC Barcelona - Olimpia Milán 74:72 (za domácí Veselý 14 bodů, 5 doskoků, 1 asistence, Satoranský 11 bodů, 4 doskoky, 7 asistencí)
Tabulka:
|1.
|Hapoel Tel Aviv
|6
|5
|1
|554:529
|83,3
|2.
|Žalgiris Kaunas
|7
|5
|2
|602:550
|71,4
|3.
|Crvena zvezda Bělehrad
|7
|5
|2
|603:561
|71,4
|4.
|Panathinaikos Atény
|7
|5
|2
|629:609
|71,4
|5.
|Olympiakos Pireus
|6
|4
|2
|534:499
|66,7
|6.
|Paris Basketball
|7
|4
|3
|642:618
|57,1
|7.
|Valencie BC
|7
|4
|3
|657:648
|57,1
|8.
|FC Barcelona
|7
|4
|3
|615:615
|57,1
|9.
|Virtus Boloňa
|7
|4
|3
|571:578
|57,1
|10.
|AS Monako
|6
|3
|3
|509:495
|50
|11.
|Partizan Bělehrad
|6
|3
|3
|509:527
|50
|12.
|Real Madrid
|7
|3
|4
|585:581
|42,9
|13.
|Fenerbahce Istanbul
|7
|3
|4
|573:574
|42,9
|14.
|Dubaj BC
|7
|3
|4
|577:589
|42,9
|15.
|Anadolu Efes Istanbul
|7
|3
|4
|575:590
|42,9
|16.
|Bayern Mnichov
|7
|3
|4
|544:594
|42,9
|17.
|Olimpia Milán
|7
|2
|5
|563:563
|28,6
|18.
|ASVEL Lyon-Villeurbanne
|7
|2
|5
|569:599
|28,6
|19.
|Maccabi Tel Aviv
|7
|2
|5
|617:653
|28,6
|20.
|Baskonia
|7
|1
|6
|605:661
|14,3