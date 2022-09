Veselý v dresu Barcelony poprvé minul, se Satoranským jsou katalánskými mistry

Až do poloviny osmé desetiminutovky to vypadalo, že je Jan Veselý neomylný, přesto si v katalánské lize jednu střeleckou minelu nakonec připsal. Český pivot pomohl basketbalistům FC Barcelona k finálovému vítězství 92:82 nad Joventutem Badalona. Z 23. titulu se raduje i Tomáš Satoranský, který šetřil kotník a do finále nenaskočil.