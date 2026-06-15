Fanouškovské nadšení se v New Yorku zvrhlo v násilnosti, hořely autobusy

Pobodán byl sedmnáctiletý mladík a několik dalších osob utrpělo řezné rány, zranění utrpěla o desítka zasahujících policistů.
První velký titul newyorského týmu po 53 letech vyrazily podle médií do města slavit desetitisíce lidí. Postupně ale v okolí haly Madison Square Garden a Times Square začalo docházet k násilnostem.
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Na policisty rozvášněný dav útočil skleněnými lahvemi, výtržníci poničili baseballovými pálkami několik jejich vozů a také školních autobusů, které město využilo v sobotu k přepravě fanoušků na stadion MetLife v New Jersey, kde se v sobotu hrálo utkání Brazílie - Maroko na fotbalovém mistrovství světa. Nejméně jeden z tradičních žlutých autobusů skončil v plamenech.
Starosta města Zohran Mamdani násilnosti odsoudil. Zároveň oznámil, že oficiální oslava a vítězná jízda týmu městem se uskuteční v úterý.
Knicks v sobotu vyhráli pátý duel finálové série v hale San Antonio Spurs 94:90 a po vítězství 4:1 na zápasy vybojovali třetí ligový triumf v klubové historii. Čekali na něj od roku 1973.