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Fanouškovské nadšení se v New Yorku zvrhlo v násilnosti, hořely autobusy

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  11:03
Oslavy zisku titulu basketbalistů Knicks v NBA se v ulicích New Yorku zvrhly i ve výtržnosti, po nichž skončilo ve vazbě 63 osob. Podle informací newyorské policie si nepokoje v noci na neděli vyžádaly vedle značných hmotných škod i zranění.
Fanoušci New York Knicks se vrhají do oslav titulu z NBA.

Fanoušci New York Knicks se vrhají do oslav titulu z NBA. | foto: Heather KhalifaAP

Fanoušek New York Knicks připomíná dlouhé čeká na titul v NBA.
Konec srandy. Oslavy titulu pro New York Knicks se zvrhly v zapalování autobusů...
Fanoušci New York Knicks okupují ulice i prostory nad nimi.
Policisté usměrňují fandy New York Knicks během oslav titulu NBA:
23 fotografií

Pobodán byl sedmnáctiletý mladík a několik dalších osob utrpělo řezné rány, zranění utrpěla o desítka zasahujících policistů.

První velký titul newyorského týmu po 53 letech vyrazily podle médií do města slavit desetitisíce lidí. Postupně ale v okolí haly Madison Square Garden a Times Square začalo docházet k násilnostem.

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Na policisty rozvášněný dav útočil skleněnými lahvemi, výtržníci poničili baseballovými pálkami několik jejich vozů a také školních autobusů, které město využilo v sobotu k přepravě fanoušků na stadion MetLife v New Jersey, kde se v sobotu hrálo utkání Brazílie - Maroko na fotbalovém mistrovství světa. Nejméně jeden z tradičních žlutých autobusů skončil v plamenech.

Starosta města Zohran Mamdani násilnosti odsoudil. Zároveň oznámil, že oficiální oslava a vítězná jízda týmu městem se uskuteční v úterý.

Knicks v sobotu vyhráli pátý duel finálové série v hale San Antonio Spurs 94:90 a po vítězství 4:1 na zápasy vybojovali třetí ligový triumf v klubové historii. Čekali na něj od roku 1973.

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