Ani starý buben do Prahy nepošlou. Nymburští se bouří proti sloučení se Slavií

Prognózy „insiderů“ o stěhování nymburského hegemona do hlavního města a sloučení s basketbalovým klubem SK Slavia Praha se nyní definitivně naplňují.
„Mohu potvrdit, že 10. června představíme společnou vizi a konkrétní podobu spojení SK Slavia Praha Basketball a ERA Basketball Nymburk. Po týdnech spekulací zveřejníme, jak bude nový projekt fungovat, jaké jsou jeho sportovní i obchodní ambice, jakou roli může sehrát v budoucnosti českého i evropského basketbalu i jak to bude s možnou účastí v evropské NBA,“ sdělil MF DNES zástupce pražské Slavie Richard Valoušek.
Ambice vyžadují finance
Ačkoliv se detaily avizovaného stěhování A týmu Nymburka do metropole veřejnost teprve dozví, jedno by mělo být jisté. S Hrabalovým městem obehnaným slovutnými hradbami se elitní basketbal loučí. Předzvěstí se stal i fakt, že Nymburk nepodal přihlášku do příštího ročníku nejvyšší soutěže. A zatímco příznivci klubu nešetří kritikou, jeho legendy fúzi se Slavií chápou.
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Svoji nevoli dali fanoušci najevo už během prvního zápasu právě probíhajícího finále Maxa NBL proti Pardubicím. Kromě toho, že na něj dorazili ve smutečním černém oblečení, rozvinuli transparenty s jasnými vzkazy pro vedení klubu: „Tunel vede do Vršovic, jste zrádci nymburského basketbalu. Nic nebude jako Nymburk, natož Slavia.“
Nejvěrnější jádro nymburských příznivců navíc rázně odmítlo jakékoliv úvahy o bratříčkování se slávistickými fanoušky. „Nepřenecháme vám ani starý buben našeho fanklubu!“ vzkázali do Prahy.
MF DNES oslovila i několik legend, které se na zlaté éře Nymburka podílely. Bývalý reprezentant a pětinásobný mistr ligy v dresu Polabanů Pavel Beneš považuje sloučení se Slavií za pragmatické.
„Pokud nehodlá Nymburk ustrnout a místo Ligy mistrů chce hrát Eurocup nebo třeba i Euroligu, musí přemýšlet ekonomicky. Fungovat v malém městě s takovým rozpočtem je hrozně těžké. A když Slavia tyto ambice potvrdí, je to určitě krok správným směrem. Zároveň ale chápu i fanoušky. Vezměte si, že dvě dekády byli srdcem klubu a žili s ním. Je to logicky i ztráta pro město, které basketbal proslavil,“ řekl MF DNES Beneš, jenž v obou klubech trénoval.
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Podle něj je škoda, že se obdobná změna nepřišla už dříve. „Před deseti lety, když byla na vrcholu generace Bendy a Sokolovského, by mi to dávalo větší smysl,“ podotkl Beneš.
Janstovi krvácí srdce
Tomáš Pomikálek, jenž s Nymburkem čtyřikrát pozvedl pohár pro české šampiony, považuje sloučení se Slavií za zajímavé. „Ale chápu, že pro fanoušky je to tvrdá rána, protože zanikne klub, který je podepsaný pod řadou titulů. Ano, hráči se asi přesunou do Prahy a budou hrát dál, ale už to nebude Nymburk, ale Slavia,“ uvedl Pomikálek.
Architektem nymburské dynastie byl i přes řadu kontroverzí Miroslav Jansta, který na přelomu století pozvedl lokální klub z druhé nejvyšší soutěže až na absolutního hegemona českého basketbalu.
„Krvácí mi srdce. Jako každý, kdo pomohl Nymburku k evropským výšinám, a jako člověk, který miluje svoje rodné město, nemůžu mít dobré pocity. Zároveň chápu, že klub potřebuje nový impulz. Ten je v Praze. Málokdo si ale uvědomuje, že se ztrácí značka, kterou tady v kolektivních sportech má jen fotbalová Sparta a Slavia a basketbalistky USK,“ řekl Jansta serveru iSport.cz.