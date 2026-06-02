Na finále v černém. Nymburští fandové už napsali parte, z mistra má být Slavia

Autor: ,
  11:05
Smuteční hostina pro Nymburk? Přijďte v černém! Basketbalový gigant bude usilovat už o 21. titul své historie, který by byl zároveň poslední. V lize a na profesionální scéně končí, veřejným tajemstvím je sloučení se Slavií, a tak před úterním startem finálové série s Pardubicemi jeho fanoušci sepsali parte.
Parte pro basketbalový Nymburk od fanoušků. | foto: Facebook Basketball Nymburk - fans

„V červnu 2026 nás ve věku 97 let navždy opustil náš milovaný, všemi respektovaný držitel 20 mistrovských titulů. S naším milovaným klubem se rozloučíme dne 2. 6. 2026 v 18:00 ve sportovní hale v Nymburce. Přijďte se prosím rozloučit všichni v černém a uctít jeho památku,“ stojí na smutečním oznámení, které za „pozůstalé“ zveřejnili na sociálních sítích fanoušci nymburského basketbalu a fanklub.

Jedenáct ze současných dvanácti účastníků NBL zaslalo vedení soutěže závazné vyjádření zájmu o start v příštím ročníku. Jen ERA Basketball Nymburk chyběl, i proto dostala divokou kartu Plzeň. Klub je na informace ohledně jeho budoucnosti skoupý.

Po 42 letech ve finále. Pardubice cítí šanci na druhý titul. I když čelí Nymburku

„Nebudeme to komentovat, plně se soustředíme na závěr sezony. Naším cílem je teď sportovní stránka a aktuální zápasy. Řešíme výhradně současnou sezonu,“ uvedl mluvčí David Šváb.

Ohledně fúze se Slavií kolují zákulisím jen spekulace, které nejsou oficiálně potvrzené. Třeba název ERA Slavia Praha NBK nebo zvažované působiště v kladenské hokejové hale během zápasů Ligy mistrů a pražská Sportovní hala Královka jako dějiště ligových zápasů.

„Mám spoustu kamarádů v Nymburce, ale stejně o tom moc nevíme, jak a kde chtějí hrát. Určitě jde o zajímavý projekt, ale uvidíme, co z toho vyleze. Něco se šušká, ale to se může ještě několikrát změnit,“ tvrdí také ligový harcovník Tomáš Vyoral, čerstvý navrátilec do Děčína, který v Nymburce slavila čtyři tituly.

František Rylich z Nymburka se chystá na semifinálový zápas.

Už při Lize mistrů vyvěsili fanoušci transparenty Nic nebude jako Nymburk, natož Slavia! a Jste zrádci nymburského basketbalu. „Vezmu si symbolicky aspoň černou pásku do práce,“ napsala v komentáři pod parte fanynka Marcela Hlinovská. „Já jen doufám, že basket v Nymburce vždy byl, takže snad nějakou formou i stále bude.“

Nymburk bude bojovat o třetí triumf za sebou a celkově o jedenadvacáté zlato v NBL. Ve finále je už po dvaadvacáté a prohrál v něm pouze v roce 2023 s Opavou. První dva zápasy v úterý a ve středu hostí nymburská hala, v Pardubicích bude série hraná na čtyři vítězství pokračovat v neděli a v pondělí.

„Doufám, že k finále přistoupíme tak, aby bylo hladké jako předchozí série. Když budeme stoprocentně připravení a plnit po celých čtyřicet minut to, co si řekneme, sérii zvládneme a dojedeme si pro titul,“ nepochybuje nymburský kapitán Martin Kříž, jehož tým porazil ve čtvrtfinále Ostravu a v semifinále Opavu 4:0 na zápasy.

Bučeli na něj, psanec Vyoral ale fanouškům slibuje: Položím za Děčín život!

Dominátor posledních dvou dekád od roku 2011 ve finálových sériích prohrál jen dvě ze 41 střetnutí. A svého vyzyvatele z Pardubic porazil ve 12 z posledních 13 utkání.

„Na straně soupeře stojí Kuba Tůma a Luboš Kovář, což jsou moji blízcí přátelé. Hodně jsme toho odehráli bok po boku, oba budou i na mojí svatbě. Na hřišti jde ale přátelství stranou,“ čeká nymburského rozehrávače Ondřeje Sehnala zajímavý souboj. „Od Pardubic jsme v sezoně několikrát slyšeli, že si na nás letos opravdu věří a že nás mohou potrápit. Hlavně kvůli tomu by se diváci neměli nechat finále ujít a přijít podívat.“

Halu ozáří světelné efekty, které Nymburk zajistil. Posvítí i na fanoušky v černém.

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

MS 1930: Jak všechno začalo? Useknutý zápas, bezruký hrdina i chloroform v očích

Premium
Momentka z utkání Uruguaye proti Argentině na MS 1930.

Brankář Thépot nakopl balon daleko na polovinu Mexičanů. Záložník Chantrel prodloužil na parťáka Libératiho, který fikaně přihrál pod sebe, a volej maličkého útočníka Luciena Laurenta zaplul do sítě....

