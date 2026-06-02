„V červnu 2026 nás ve věku 97 let navždy opustil náš milovaný, všemi respektovaný držitel 20 mistrovských titulů. S naším milovaným klubem se rozloučíme dne 2. 6. 2026 v 18:00 ve sportovní hale v Nymburce. Přijďte se prosím rozloučit všichni v černém a uctít jeho památku,“ stojí na smutečním oznámení, které za „pozůstalé“ zveřejnili na sociálních sítích fanoušci nymburského basketbalu a fanklub.
Jedenáct ze současných dvanácti účastníků NBL zaslalo vedení soutěže závazné vyjádření zájmu o start v příštím ročníku. Jen ERA Basketball Nymburk chyběl, i proto dostala divokou kartu Plzeň. Klub je na informace ohledně jeho budoucnosti skoupý.
„Nebudeme to komentovat, plně se soustředíme na závěr sezony. Naším cílem je teď sportovní stránka a aktuální zápasy. Řešíme výhradně současnou sezonu,“ uvedl mluvčí David Šváb.
Ohledně fúze se Slavií kolují zákulisím jen spekulace, které nejsou oficiálně potvrzené. Třeba název ERA Slavia Praha NBK nebo zvažované působiště v kladenské hokejové hale během zápasů Ligy mistrů a pražská Sportovní hala Královka jako dějiště ligových zápasů.
„Mám spoustu kamarádů v Nymburce, ale stejně o tom moc nevíme, jak a kde chtějí hrát. Určitě jde o zajímavý projekt, ale uvidíme, co z toho vyleze. Něco se šušká, ale to se může ještě několikrát změnit,“ tvrdí také ligový harcovník Tomáš Vyoral, čerstvý navrátilec do Děčína, který v Nymburce slavila čtyři tituly.
Už při Lize mistrů vyvěsili fanoušci transparenty Nic nebude jako Nymburk, natož Slavia! a Jste zrádci nymburského basketbalu. „Vezmu si symbolicky aspoň černou pásku do práce,“ napsala v komentáři pod parte fanynka Marcela Hlinovská. „Já jen doufám, že basket v Nymburce vždy byl, takže snad nějakou formou i stále bude.“
Nymburk bude bojovat o třetí triumf za sebou a celkově o jedenadvacáté zlato v NBL. Ve finále je už po dvaadvacáté a prohrál v něm pouze v roce 2023 s Opavou. První dva zápasy v úterý a ve středu hostí nymburská hala, v Pardubicích bude série hraná na čtyři vítězství pokračovat v neděli a v pondělí.
„Doufám, že k finále přistoupíme tak, aby bylo hladké jako předchozí série. Když budeme stoprocentně připravení a plnit po celých čtyřicet minut to, co si řekneme, sérii zvládneme a dojedeme si pro titul,“ nepochybuje nymburský kapitán Martin Kříž, jehož tým porazil ve čtvrtfinále Ostravu a v semifinále Opavu 4:0 na zápasy.
Dominátor posledních dvou dekád od roku 2011 ve finálových sériích prohrál jen dvě ze 41 střetnutí. A svého vyzyvatele z Pardubic porazil ve 12 z posledních 13 utkání.
„Na straně soupeře stojí Kuba Tůma a Luboš Kovář, což jsou moji blízcí přátelé. Hodně jsme toho odehráli bok po boku, oba budou i na mojí svatbě. Na hřišti jde ale přátelství stranou,“ čeká nymburského rozehrávače Ondřeje Sehnala zajímavý souboj. „Od Pardubic jsme v sezoně několikrát slyšeli, že si na nás letos opravdu věří a že nás mohou potrápit. Hlavně kvůli tomu by se diváci neměli nechat finále ujít a přijít podívat.“
Halu ozáří světelné efekty, které Nymburk zajistil. Posvítí i na fanoušky v černém.