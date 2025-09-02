Fanoušci jsou rozjetí, dáme ještě jednu písničku. Jak se Češi na ME starají o show

Během chvíle už zábavná aktivita na kostce baví fanoušky, kteří zavítali na víkendový duel EuroBasketu mezi domácím Lotyšskem a Srbskem. Přichází první pusa, po chvilce váhání další.
A mezitím už jsou hráči znovu nachystaní ke hře. Může se pokračovat.
Právě v tom je vytváření show pro basketbalová utkání specifické, organizátoři musejí vyplňovat řadu mezer, aby během zápasu nevznikala hluchá místa.
O jejich eliminaci se v Katovicích, Limassolu, Tampere i Rize starají Češi, konkrétně společnost Fandom Factory.
Chceme na kostku dostat lidi, kteří to vůbec nečekají. Jejich reakce jsou mnohdy lepší než od těch, kteří jdou do haly s tím, že se chtějí předvést.