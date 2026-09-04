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Extroverti, nástup! Děčín se poučil z nefunkční chemie, kádr i omladil

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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  8:12
Děčínští fanoušci v brněnské hale

Děčínští fanoušci v brněnské hale | foto: Miroslav Štěpánek / Pumpa Basket Brno

Tadeáš Slowiak nastupuje k zápasu Armex Energy Děčín.
Děčín, 7.2. 2026, BK Děčín - Nymburk, zápas basketbalové ligy. Kouč Děčína...
Vlevo Maxim Šturanovič, vpravo Jay Young.
U míče Marek Houška, brání Tomáš Vyoral.
23 fotografií
S jedním zádumčivým typem se basketbaloví Válečníci Děčín spálili, pro novou sezonu tedy vybírali zahraniční posily s otevřenou náturou. Kádr pětinásobného českého vicemistra prošel faceliftem, proto generální manažer klubu Lukáš Houser hlásí: „Tím, jak jsme mladí, to může být nahoru dolů.“

Všichni loňští cizinci jsou fuč, i proto, že chemie v kabině nefungovala a před koncem sezony udělalo vedení radikální řez v zahraniční sestavě. Armex projevil zájem o Al-Amira Dawese, námluvy ale nevyšly. Přišli tedy tři jiní, Američané Marius Grazulis na pivota, Erik Timko na křídlo a belgický reprezentant Zaccharie Mortant na perimetr.

„Chemie je vždycky loterie. Loni to s jedním klučinou nevyšlo,“ myslel Houser zámořskou akvizici Davise. „Ne že by byl špatný, ale byl to velký introvert. Takže teď jsme se snažili hledat trošičku extrovertní typy. Po minulé zkušenosti jsme na lidskou stránku dbali o to víc. Uvidíme, jestli kluci budou extroverti, třeba Timko není extra mluvný, ale je dobrý a fajn.“

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Hlavní změny na české části soupisky? Kariéru uťala stálice Filip Kroutil, do Písku zamířil rozehrávač Tadeáš Slowiak, přestupovou bombou se stal návrat mazáka a olympionika Tomáše Vyorala. Dirigent je zpět po devíti letech a navíc ještě ze sousedního Ústí nad Labem, to transferu dodalo výbušnost.

„Neplatí, že hráči chodí jen z Děčína do Ústí. Vyo má tady navíc historii, odehrál za Děčín skvělé čtyři sezony, tři korunované finále. Víme, do čeho jdeme,“ věří mu Houser. „Bude i mentor, chceme mít mladé rozehrávače a dát velký prostor Márovi Houškovi.“

204 cm vysoký syn děčínské legendy má v 17 letech odehrát plnohodnotnou sezonu v NBL, pak už se asi vydá do ciziny plnit si sen o NBA.

„Slovy klasika: Dávám mu rok, maximálně dva. U nás ani ne dva, jeden. Náš klub přeroste a bude mířit výš,“ chápe Houser. „Aspoň sezonu chce odehrát za nás, pomoct nám, my zase jemu. Jeho vztah ke klubu je hodně důležitý v tom, že ještě zůstal. Znám ho od miminka, s mým synem vyrůstal a hráli spolu všechny kategorie. V něčem se potatil, ale táta byl pivot, Mára je rozehrávač. Když bude mít výšku po něm, takových rozehrávačů moc po světě neběhá, natož v Česku.“

Možná Houšku dokáže Děčín zpeněžit, což je v basketbale vzácnost. „Třeba Mára bude první, na kom ne vyděláme, ale něco získáme. S agenty jsme na něčem domluvení. Hráčskou smlouvu s ním nemáme, protože by to bylo špatné, kdyby si vybral cestu přes americkou univerzitu.“

Tu si v létě zvolil jiný talent Alexandr Krob, už loni Matěj Buben odešel do Badalony. „Pokud nás budou přerůstat, bude to produktivní pro český basket a skvělá vizitka našeho klubu.“ Děčín má v kádru deset českých hráčů. „A z toho větší část jsou odchovanci. Daří se nám tým doplňovat z mládeže. České hráče je těžké sehnat, tak si je musíme vychovat, to je naše cesta,“ nastínil Houser. Mladíci v kádru srazí věkový průměr mužstva na 24 let, přesto má Armex vysoké ambice.

Lukáš Houser, generální manažer basketbalového Armexu Energy Děčín, na tiskové konferenci.

„Slavia Nymburk, nebo jak se teď jmenují, bude zase dominantní, na paty jí budou šlapat Pardubice, možná Opava. Pak je spousta týmů, mezi které se chceme řadit i my,“ hlásí Houser, ale počítá i s výkyvy kádru junáků. „Může to být všechno od boje o medaile až po bitvu o postup do nadstavbové skupiny A1. Bude záležet na každém zápase. Pro nás to bude těžká, ale zároveň zajímavá sezona. Naskočí další odchovanci, z toho máme všichni velkou radost,“ těší se šéf.

Pro základní část je cíl jasný – postup do lepší nadstavby A1. „A pak si vybudovat co nejlepší pozici pro play off. Máme zkušenost z posledních dvou tří sezon, že ve vyřazovací části rozhoduje domácí prostředí. Třikrát za sebou jsme vypadli v sedmém zápase, který jsme odehráli venku,“ připomíná Houser vyřazení Válečníků v bitvách číslo 7: v roce 2024 s Ústím v semifinále a dvakrát s Brnem v semifinále (2025) a ve čtvrtfinále (2026).

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Houser tipuje, že rozpočtem se Děčín řadí do ligového průměru. Návštěvností patří ke špičce. „Na silné soupeře jsme měli většinou vyprodáno. Cíl by měl být vyprodat halu pokaždé,“ přeje si Houser.

Supertalent Marek Houška věří v medaili. „Tým je dost mladý, ale nějaké zkušenosti už máme. Soupeři nás možná budou podceňovat, ale nemyslím, že je to úplně namístě. Snad cinkne medaile!“ Houser chce vidět hlavně válečnické srdce. „Pokud máme prohrát, tak po boji, aby lidé zatleskali.“

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