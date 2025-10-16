Basketbalistky KP Brno vyhrály v Evropském poháru v Dubrovníku o 39 bodů

Autor:
  21:33
Basketbalistky KP Brno zvítězily v druhém kole Evropského poháru v Dubrovníku nad domácí Ragusou 85:46 a připsaly si první výhru ve skupině. Po 18 bodech daly Lucie Svatoňová a Američanka Cameron Swartzová.

Basketbalistky KP Brno se hecují před zápasem. | foto: KP Brno

Brňanky, které v úvodním kole podlehly Montpellieru, dnes vykročily rázně za vítězstvím a první čtvrtinu ovládly 21:3. K výhře si nakonec pomohly 15 trojkami, čtyři proměnily Swartzová.

Oba týmy na sebe narazily už před třemi lety. Brňanky tehdy vyhrály oba zápasy těsně 71:68 a 58:55.

Evropský pohár FIBA basketbalistek - 2. kolo:

Skupina H:
Dubrovník - KP Brno 46:85 (3:21, 18:37, 34:60)
Nejvíce bodů: Mandičová 13, Todoričová 10, Vučkovičová 8 - Svatoňová a Swartzová po 18, 1. Kopecká 12.

Montpellier - Sassari 101:72.

Skupina F:
Kibirkštis Vilnius - Peč 85:69.

Tabulka skupiny H

1.Montpellier220189:1324
2.KP Brno211145:1343
3.Sassari211152:1543
4.Dubrovník20299:1652

Tabulka skupiny F

1.Keltern220142:1234
2.Kibirkštis Vilnius211148:1453
3.Peč211142:1503
4.Chomutov202125:1392
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

Basketbalistky KP Brno vyhrály v Evropském poháru v Dubrovníku o 39 bodů

Basketbalistky KP Brno zvítězily v druhém kole Evropského poháru v Dubrovníku nad domácí Ragusou 85:46 a připsaly si první výhru ve skupině. Po 18 bodech daly Lucie Svatoňová a Američanka Cameron...

16. října 2025  21:33

Žádní izraelští fanoušci, nařídila Aston Villa. Absurdní, píše židovská organizace

Téměř po roce, kdy po zápase mezi Ajaxem Amsterdam a Maccabi Tel Aviv došlo k nepokojům, se ve spojení s izraelským klubem řeší další kontroverze. Jeho fanoušci nebudou moct 6. listopadu navštívit...

16. října 2025  21:13

Jubilejní zápas za Barcelonu pokazila Satoranskému porážka v Dubaji

Basketbalista Tomáš Satoranský odehrál 400. zápas v dresu Barcelony. Jubileum mu pokazila porážka na hřišti euroligového nováčka Dubaje, které katalánský tým podlehl 78:83. Domácí tým si připsal v...

16. října 2025  21:02

Brankář Hart zbavený obvinění ze znásilnění se vrací do NHL, bude chytat za Vegas

Brankář Carter Hart se jako první z hokejistů osvobozených soudem v aféře s údajným sexuálním napadením vrací do NHL. Sedmadvacetiletý gólman podepsal smlouvu s Vegas. Golden Knights, kde působí i...

16. října 2025  20:51

Loučení ze dna tabulky. Broš po debaklu končí v Litvínově, asistenti zůstávají

První trenérské angažmá v extralize si dozajista představoval jinak. Na střídačce stál za hokejisty Litvínova jen ve čtrnácti soutěžních duelech, po středečním debaklu 2:8 ve Vítkovicích už Michal...

16. října 2025  20:16,  aktualizováno  20:46

Plzeň se na třetí místo neposunula, v předehrávce podlehla Olomouci

V předehrávce 15. kola hokejové extraligy podlehla Plzeň na svém ledě Olomouci. Hosté poslední dva zápasy prohráli, ve čtvrtečním utkání dokázali skóre otočit dvěma góly v rozmezí 23 sekund a...

16. října 2025  17:20,  aktualizováno  20:27

Další tři roky spolu. Trpišovský prodlouží se Slavií do roku 2029, oznámil jeho agent

Otázka, kterou ve fotbalové Slavii museli během současné sezony vyřešit, bude mít brzy jasnou odpověď. Trenér Jindřich Trpišovský se dohodl s vedením fotbalové Slavie Praha na prodloužení smlouvy o...

16. října 2025  19:02,  aktualizováno  19:49

Nejlépe placeným fotbalistou světa je podle Forbesu opět Ronaldo

Nejlépe placeným fotbalistou světa je podle magazínu Forbes Portugalec stále Cristiano Ronaldo. Čtyřicetiletý útočník saúdskoarabského celku an-Nasr, který si ročně vydělá 280 milionů dolarů (5,84...

16. října 2025  19:41

Vstup do Středoevropské rallye zvládl nejlépe Ogier, Rovanperä těsně druhý

Lídr mistrovství světa Sébastien Ogier z Francie zvládl nejlépe vstup do Středoevropské rallye, dvanáctého závodu seriálu. Po úvodních dvou rychlostních zkouškách je s odstupem 1,6 sekundy druhý Fin...

16. října 2025  19:33

Nymburk má šestého cizince, pivot Feazell má pomoct hlavně v Lize mistrů

Šestou zahraniční posilou basketbalistů Nymburka se stal americký pivot KeyShawn Feazell. S českým šampionem podepsal smlouvu zatím na dobu, kdy bude tým účinkovat v Lize mistrů. Nymburský klub to...

16. října 2025  17:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

OKTAGON 81: RAŠKA VS. SPICY PÁJA, program, zápasy a hlavní karta

Nafoukaný amatér s nulovými zkušenostmi versus otřískaný profesionální bojovník. Majitelé společnosti Oktagon MMA nabídnou fanouškům pro ně netypickou show. Na galavečeru OKTAGON 81 dojde i k souboji...

16. října 2025

Stolní tenistky do čtvrtfinále ME nepostoupily, podlehly Nizozemsku

České stolní tenistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy v Zadaru nepostoupily. V osmifinále podlehlo družstvo kolem loučící se Hany Matelové 1:3 Nizozemsku.

16. října 2025  16:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.