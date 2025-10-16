Basketbalistky KP Brno vyhrály v Evropském poháru v Dubrovníku o 39 bodů

Brňanky, které v úvodním kole podlehly Montpellieru, dnes vykročily rázně za vítězstvím a první čtvrtinu ovládly 21:3. K výhře si nakonec pomohly 15 trojkami, čtyři proměnily Swartzová.
Oba týmy na sebe narazily už před třemi lety. Brňanky tehdy vyhrály oba zápasy těsně 71:68 a 58:55.
Evropský pohár FIBA basketbalistek - 2. kolo:
Skupina H:
Montpellier - Sassari 101:72.
Skupina F:
Tabulka skupiny H
|1.
|Montpellier
|2
|2
|0
|189:132
|4
|2.
|KP Brno
|2
|1
|1
|145:134
|3
|3.
|Sassari
|2
|1
|1
|152:154
|3
|4.
|Dubrovník
|2
|0
|2
|99:165
|2
Tabulka skupiny F
|1.
|Keltern
|2
|2
|0
|142:123
|4
|2.
|Kibirkštis Vilnius
|2
|1
|1
|148:145
|3
|3.
|Peč
|2
|1
|1
|142:150
|3
|4.
|Chomutov
|2
|0
|2
|125:139
|2