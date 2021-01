Honza zase králem. Veselý na hřišti při sedmém triumfu v řadě šéfoval

„Jsem rád, že jsme uhájili domácí hřiště. Je důležité doma vyhrávat, což se nám povedlo. Naše výkony jsou každým dnem lepší. Jsem rád, že jdeme touto cestou,“ uvedl Veselý pro Euroleague TV.

V utkání proměnil devět z jedenácti pokusů o zakončení a i díky tomu byl s užitečností 29 nejprospěšnějším mužem na ploše.

Fenerbahce si vylepšilo bilanci na 12 vítězství a 10 porážek a stoupá tabulkou po nepovedené první části soutěže, v níž se Veselý potýkal se zdravotními problémy.

„Období, kdy jsem se vracel po zranění a nebyl stoprocentně zdravý, nebylo dobré. Možná by bylo lepší v takové situaci nehrát, ale já jsem chtěl týmu pomoct, jak to jen šlo. Teď se dvěma zdravýma nohama je lehké hrát. Našel jsem zase rytmus. Doufám, že to vydrží,“ prohlásil vítěz Euroligy z roku 2017 a předloňský nejužitečnější hráč soutěže.

Momenty ze zápasu Fenerbahce - Maccabi: