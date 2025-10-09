I Wembanyamova sestra umí. Zničila Chomutov a prosila: Osobní otázky ne

Petr Bílek
  12:54
Její příjmení – v basketbalu notoricky známé - láme jazyk, ona zlomila chomutovské hostitelky. Eve Wembanyamová, sestra hvězdného bratra Victora, který je se svými 226 cm mrakodrapem i v NBA, zazářila 27 body v úvodním výstřelu letošního Eurocupu. Byla hlavní hybatelkou k velkolepému obratu kosovské Peji na 73:65.
„Držely jsme hlavu vzhůru i po chybách, nikdy jsme se nevzdaly,“ cenila si Wembanyamová, jejíž tým v černých dresech ztrácel na palubovce soupeřek až 16 bodů.

Když se chomutovské basketbalistky dozvěděly, že proti nim Francouzka nastoupí, vedly se k tomu v kabině debaty. „Říkaly jsme si to před zápasem, byly jsme zvědavé, jak bude hrát. A hrála dobře. Já ji sice nebránila, ale její čísla, to je slušný počin,“ smekla domácí kapitánka Michaela Krejzová.

Zvědavost vzbuzuje třiadvacetiletá Wembanyamová už kvůli srovnání se svým bratrem, který je bezmála o tři roky mladší. Jejich pozice jsou rozdílné, tahoun San Antonio Spurs a francouzské reprezentace je díky své výšce pivotem, ona se svými 185 cm křídlem.

Wembanyamová sestřelila Levhartice, Pospíšilová zase KP Brno. Padly i Žabiny

„Těžko říct, co má z bráchy. On je postavou samozřejmě jinde, ona má velmi dobrý fyzický fond. Díky bohu, že není tak vysoká a nemá tak velké rozpětí paží, to by její výkon vypadal ještě jinak,“ připomněl chomutovský trenér Petr Treml mladší, že u stříbrného olympionika dosahuje rozpětí rukou nevídaných 244 cm. Ačkoli je klátinoha, pyšní se také výjimečnou obratností, technikou a defenzivními schopnostmi.

Hlavně ve druhém poločase byla Wembanyamová nezastavitelná. „Věděli jsme, že bude silná pod košem, v nájezdech. Snažili jsme se proti ní vypomáhat, ale hrála hodně silově, tvrdě. Na začátku jsme ji relativně pokrývali, ale jak nám začaly docházet síly, utrhla se,“ posteskl si Treml.

Rozpětí paží Victora Wembanyamy je enormní, to i výška 224 cm.

Jeho sestra Eve je o 39 cm menší, ve středu nastoupila v Chomutově.

Hráčka se střapatým afrem na hlavě se věnovala i basketbalu 3x3, na rok dokonce opustila i pětkový, aby se probojovala do nominace na olympijské hry v Paříži. Nepodařilo se.

Pro kosovské vicemistry šlo o první ostrý zápas sezony, i proto byl jejich start do zápasu nevýrazný. „Potřebovaly jsme pár minut, abychom se rozehřály. Máme mladý tým, ne tolik zkušeností. Jsme velmi šťastné, že jsme napsaly vítězný příběh,“ nadchlo Wembanyamovou, že historicky první vystoupení Peji v Eurocupu dostalo sladkou tečku. „Je to ale jen první výhra, očekáváme mnoho dalších.“

Oholená hlava, budíčky nad ránem. Wembanyama nabírá síly u mnichů v Číně

Kromě nadprůměrné porce bodů zapsala šest bloků, tři asistence a tři získané míče, trefila čtyři trojky. Je lídrem týmu a svoji roli si užívá.

„Ano, je super družstvo táhnout. Ale teď jde jen o tým!“ řekla pokorně a prozradila, že v Česku byla podruhé; premiérovou návštěvu prý zažila při střetnutí mládeže, nejspíš v U17.

Bratr jí za vítězství v Chomutově rozhodně pochválí. Volají si po zápasech? O tom pomlčela. „Osobní otázky ne, prosím, na ně neodpovídám,“ omluvila se. Mluvil za ní výkon. Ukázala, že není jen nositelkou slavného příjemní, ale lesk mu dodává i sama. Bolestně to poznaly také Levhartice.

