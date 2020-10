Vítečková deset let po stříbru s chutí zlata: Uměly jsme vítězit

„Tenhle den je nejlepší z celého roku; 1. října jsme porazily Austrálii a narodila se mi druhá dcera,“ usmívá se 38letá bývalá opora Žabin a USK Praha.

Starší dcera Anička má v pěti letech svůj malý míč i dres, v němž balon prohání. Maminky se už basketbal tolik netýká, pět roků ho nehrála. Podobně to má i se vzpomínkami na báječný šampionát.

Ožívají v době kulatého výročí?

Mám to datum i v mobilu, ale jenom pro jistotu. Z basketbalu si pamatuji dost věcí. (úsměv) O výročí vím, neprožívám ho nijak zvlášť, ale bylo to krásné. Nevím, co by se muselo stát, abych si nevzpomněla.

Cesta turnajem ● Jak šly české zápasy Skupina A v Brně:

Česko - Argentina 67:53

Rusko - Česko 55:52

Japonsko – Česko 60:66. Osmifinálová skupina v Brně:

Česko - Jižní Korea 96:65

Španělsko - Česko 77:57

Česko - Brazílie 84:70.

Play off v Karlových Varech:

Čtvrtfinále:

Česko - Austrálie 79:68 Semifinále:

Česko - Bělorusko 81:77 po prodl. Finále:

Česko - USA 69:89

Vystupuje do popředí něco konkrétního?

Asi čtvrtfinále s Austrálií. Životní úspěch nás všech, přitom nikdo nečekal, že vyhrajeme.

Ani vy ne?

Osobně jsem si říkala, že dostaneme o třicet a půjdeme domů. (směje se) Nejdete do zápasu s tím, že nevyjde, ale o dva roky dřív jsme od nich dostaly naloženo na olympiádě a obávala jsem se, že to bude podobné. Nikomu jsem to neříkala, ale měla jsem i pocit, že jsme nehrály úplně super turnaj. Nějaké porážky jsme měly. Pak ale přijde samotný zápas, zjistíte, že to jde, přidala se úžasná atmosféra, a navíc ony jako obhájkyně zlata musely. My jsme to šly zkusit. V takovém případě to kolikrát vyjde.

I prezident Klaus se na to tehdy přišel podívat.

Jo, jo, to bylo hezké. Začal chodit právě od čtvrtfinále proti Austrálii. Pak jsme ho šly pozdravit.

Klaus vám pak v rozhovoru vzkázal, že jste mohly lépe doskakovat, i tohle se k vám dostalo?

Vím o tom. (směje se) Když zpětně nějaký zápas vidím, taky bych hned řekla, co jsem měla udělat jinak. Tohle zlepšit, támhleto nedělat... nemohla bych dělat kritičku. Nemám ráda dělat hodnocení.

JDEME DO FINÁLE! České basketbalistky se radují bezprostředně po skončení semifinálového utkání s Běloruskem.

Šesti zápasy jste tehdy turnaj rozjely v Brně. Stalo se tam něco konkrétního, od čeho jste se odrazily až ke stříbru?

Nevydařil se nám hned druhý zápas s Ruskem, i když v něm Hanka Horáková na konci dělala, co mohla, a dotahovaly jsme. Důležité bylo, že jsme do Karlových Varů odjížděly s výhrou, na konci osmifinálové skupiny jsme porazily Brazílii. Dlouho jsme se loučily s fanoušky, kteří byli v Brně jako vždycky skvělí. Šlo to postupně, krok po kroku.

Zároveň rostla euforie mezi lidmi, hlásilo se, zda mají fanoušci na zápas přijít v bílých, nebo v červených barvách. Čekaly jste takový zájem?

Před turnajem určitě ne. I když jsme šampionátu dělaly tak velkou propagaci, na jakou jsme nebyly zvyklé, že těch akcí bylo kolikrát až moc. Pro něco to ale bylo dobré.

Tehdy vás v rámci propagace postavili i na molo jako modelky.

Dělat bych to nechtěla, ale bylo to zajímavé. Třebaže jsem na sobě měla věci, které se mi do šatníku až tak nehodily. Pózovaly jsme ve večerní, v kostýmku, nevím přesně v čem. Po přehlídce nám ty modely nechali. Když to skončilo, byla jsem v euforii.

České reprezentační basketbalistky Hana Horáková, Kateřina Elhotová, Petra Kulichová, Eva Vítečková a Markéta Bednářová se předvedly na molu jako modelky.

Pamatujete si, jak jste se na tomto mistrovství rozstřílela?

To šlo taky postupně. Zpočátku jsem se trochu trápila, až jsem z toho byla špatná. Proti Rusku jsem dala tuším jednu nebo dvě šestky a ze hry nic. Zpětně jsem ale vypozorovala, že rozjezdy jsem sice mívala pomalejší, ale pak moje střelecká forma postupně gradovala. Aspoň že to nebylo obráceně! (úsměv) I Hanka Horáková mě tehdy uklidňovala, ať jsem v klidu, že mě tým potřebuje.

All stars turnaje Hana Horáková, Diana Taurasiová (USA), Eva Vítečková, Sancho Lyttleová (Špa.), Jelena Levčenková (Běl.)



Návrat kapitánky Horákové do reprezentace byl jedním z klíčů k úspěchu, souhlasíte?

Hanka byla v dobrém slova smyslu generál, který nás vedl. Svými výkony nás strhávala. Když si na ni vzpomenu, vybaví se mi, jak vypichuje balon a jde sama na koš. To pro ni bylo typické. Nahecovala nás, abychom se daly do kupy.

Hokejisty na olympiádě v Naganu prý hnala i obava z toho, aby se neopakovalo fiasko z předchozího Světového poháru. Vy jste mistrovství světa hrály rok po hrubě nevydařeném evropském šampionátu. Motivovalo vás to?

I když jsem byla jednou z mála, která tu Evropu osobně zažila, tak si nemyslím, že bych byla motivovaná odčiněním neúspěchu. Měly jsme jiný tým a byl to jiný turnaj. Rok 2009 byl opravdu špatný, v mém zájmu bylo co nejrychleji na něho zapomenout.

Tehdy to byl dost ojedinělý výpadek generace, která byla zvyklá sbírat úspěchy.

Přesně tak. Ani Evropa v roce 2007 nebyla zářná, přestože jsme odtud postoupily na olympiádu. Ve čtvrtfinále nás vyprovodilo Bělorusko. Zase - my jsme jako obhájkyně zlata musely, ony ne. Jinak si myslím, že naše jádro z Žabin si s sebou skutečně neslo něco jako vítězný zvyk. Doma jsme dominovaly, dařilo se nám i v Eurolize.

Žádný div, že i mistrovství světa jste v Brně rozjely dobře.

Hodně větších úspěchů jsme udělaly doma. V hale v Králově Poli, kde se hrálo, je sice hodně prázdného místa za koši a leckomu se tam nehraje dobře, ale při velkých akcích se tam stavěly nové tribuny, místo se zaplnilo, přibyly nové reklamy a rázem se tam hrálo líp.

Bylo tohle deset let staré stříbro cennější než zlato z mistrovství světa juniorek, které jste v roce 2001 vyhrála také v Brně?

Nedá se to srovnávat. Rok 2001 odstartoval naši éru, začalo se o nás víc mluvit a víc se nám věřilo. Byly jsme výjimečná parta, rok 2010 byl třešinkou na dortu. Plus bylo ještě super, že jsme se dostaly na olympiádu do Londýna. Tu si ale budu vždycky vyčítat, konkrétně zápas s Francií.

Pořád vás ta promarněná šance trápí?

Nepřemýšlím nad tím každý den, ale když se mě někdo zeptá, co mě ve sportovní kariéře mrzí, tak tohle. Byly jsme kousek od medaile, ale Francii jsme nezvládly. Ano, čekal by nás ještě další zápas, měly bychom Rusko, ale ty nehrály dobře, měly bychom na ně. Čtrnáct dní, možná měsíc jsem to měla v hlavě.

„S Austrálií to byl životní úspěch nás všech. Nikdo nečekal, že vyhrajeme.“ Eva Vítečková

Dílčí klopýtnutí na mistrovství, o němž mluvíme, pro vás osudová nebyla, byť vás poslala do těžkého čtvrtfinále. Říkala jste si někdy, jak mohl zbytek turnaje vypadat, kdybyste osmifinálovou skupinu zvládly bez zaváhání?

Osobně ne, ale táta mně to několikrát připomínal. Že tím, že jsme prohrály se Španělskem, jsme v semifinále nedostaly Ameriku. Měly jsme štěstí v neštěstí, tohle byla dobrá prohra. (úsměv)

Eva Vítečková Narodila se 26. ledna 1982 ve Žďáru nad Sázavou. Od roku 1999 hrála za Žabiny, jimž pomohla k sedmi ligovým titulům a prvenství v Eurolize v roce 2006. Vedle stříbra z domácího mistrovství světa jí patří i zlato a stříbro z ME (2005 a 2003) a zlato z MS juniorek v Brně v roce 2001. Třikrát si zahrála na olympiádě. V roce 2010 přestoupila do USK Praha, kde o pět let později zakončila kariéru.



Po stříbru jste se staly sportovními celebritami, vy jste se zúčastnila i akce pod záštitou UNICEF. Užívala jste si pozornosti?

Jak se to vezme. Týden po turnaji jsme měly volno, některé holky se pak rozletěly do Evropy a akce jsme obsazovaly my, které jsme byly v Praze. Braly jsem to tak, že to k tomu patří, ale kolikrát bychom raději odpočívaly. Takže padesát na padesát.

Je tento úspěch doceněn?

Myslím si, že ne. Všude se vykládalo, jak to pomůže ženskému basketbalu, že ho holky budou chtít hrát, a pak to vyprchalo. Když vidím chlapy a jejich šesté místo, tak jsou pořád v kurzu. Je to ale blbé srovnávat, protože obě akce dělí dost let.

Tehdy nebyly sociální sítě na takovém vzestupu, ale sestřihy vašich zápasů po nich zrovna kolují.

Když já ty sociální sítě moc nesleduju... Pravda je, že nedávno jsem byla ve Žďáru a tam nás někdo poznal. Asi že jsme byly vysoké... Pár lidí si nás ještě pamatuje. (úsměv)