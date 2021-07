Pokud chceme další Satoranské, musí to mladí dělat jako on, tvrdí kouč osmnáctky

V moravské metropoli se pod dohledem „brněnského“ realizačního týmu zároveň připravují reprezentanti do osmnácti let. Domácí příznivci tak špičkový basket nemusí sledovat pouze v televizi, ale také naživo v hale.

„Doufám, že zápasy s předními evropskými celky, jako jsou Španělsko, Itálie nebo Rusko, jsou dostačující pozvánkou pro fanoušky. Naši starší kolegové nasadili v minulých dnech laťku hodně vysoko a my se budeme snažit hrát se stejnou energií a vášní jako oni. Protože to, co předváděli, bylo famózní,“ děkoval kouč dvacítek Lukáš Pivoda hlavnímu mužstvu za nejlepší pozvánku na turnaj hraný ve třech skupinách na třech místech Evropy.

Pivoda si kromě stávající čtrnáctičlenné nominace dělal zálusk také na pivoty osmnáctky, jelikož na postu pod košem v jeho kategorii kandidáti chybí. Jeho kolega Luboš Bartoň mu své svěřence ale půjčit odmítl.

Lukáš Pivoda a jeho svitavští svěřenci

„Bavili jsme se o posunu kluků výše. Nějaká diskuze proběhla hlavně pro post pivota. Dvacítkám tam hráči opravdu chybí, ale nakonec jsme usoudili, že kluci mohou hrát jen v jedné kategorii, a já nejsem přesvědčený o tom, že jsou naši osmnáctiletí pivoti připraveni. Navíc by pak chyběli nám, takže to bylo prašť jako uhoď. Ať nejprve dokážou, že na to mají ve své kategorii,“ objasňuje rozhodnutí Bartoň.

Právě on je hlavní postavou brněnské nadvlády nad mládežnickými reprezentacemi. Česká basketbalová legenda si štáb, který má k dispozici v rámci projektu Next Generation při Basketu Brno, povýšila i k reprezentaci do osmnácti let.

„Jsme tu snad všichni z Brna, od trenéra až po kondičního trenéra. Je to ale v souladu s tím, jak fungují realizační týmy. Luboš Bartoň se prostě obklopil lidmi, které dobře zná a věří jim. Je to normální, že chce pracovat s lidmi, se kterými se mu dobře dělá,“ nevidí to jako problém asistent Martin Vaněk.

Brněnský asistent trenéra Martin Vaněk (vpravo) povzbuzuje, další asistent Luboš Bartoň analyzuje.

Zároveň s tím však odmítá, že s realizačním týmem je do reprezentace povýšena automaticky i skupina reprezentantů z jejich klubu.

„Vůbec jim to nepomůže. Výhodou u nich je, že mají kvalitní tréninkový proces, což ukázali při účasti v juniorské Eurolize a měli možnost se porovnávat s tím nejlepším ze zahraničí. Často se sice říká, že trenéři reprezentace si stahují hráče k sobě a pro sebe, ale tohle není ten případ. Brno má prostě velice silné ročníky 2003 a 2004, za což můžeme děkovat trenérům Tygrů Brno a Sportovní akademie mládeže Brno. Proto je jich v reprezentaci tolik,“ zdůvodňuje osm brněnských nominantů Vaněk v čele s největší hvězdou Jakubem Nečasem mezi osmnáctiletými.

Jakub Nečas (u míče) na tréninku české osmnáctky.

Jemu, ale i jeho kolegům vštěpovali Vaněk s Bartoňem nejen první reprezentační tréninkové dávky, ale také herní prvky starších kolegů při sledování mužské olympijské kvalifikace.

„Všichni jsme to prožívali, slyšeli jsme, jak na pokojích kluci řvou, jak slaví každý bod. Mělo to velkou odezvu a není se čemu divit. Kluci reprezentanty znají, někde se s nimi potkali a vnímají co je to za obrovský úspěch a motivaci pro ně,“ vypráví Vaněk. „V tréninku jsme pak například díky prázdné hale v Kanadě mohli zakomponovat povely Tomáše Satoranského, které mohli kluci zaslechnout. Když chceme vychovat další Satoranské, musíme jim dávat tyhle podněty,“ dodává.