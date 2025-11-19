Prohra na závěr. Basketbalisté Brna zakončili Europe Cup porážkou s Peristeri

Brněnský tým táhl Anthony Williams, který nastřílel 19 bodů a přidal devět asistencí. Nejlepším hráčem zápasu byl v dresu vítězů bývalý kanonýr Děčína a Ústí nad Labem Ty Nichols s 21 body a šesti asistencemi.
Brno si premiérovou účast v hlavní soutěži Europe Cupu FIBA zajistilo v kvalifikaci. Dál jdou jen vítězové skupin a šest týmů z druhých míst.
Europe Cup FIBA basketbalistů
6. kolo skupiny E
Basket Brno - Peristeri 73:87 (27:23, 42:51, 61:72)
Tabulka
|1.
|Peristeri
|6
|5
|1
|525:435
|11
|2.
|Bilbao
|5
|4
|1
|500:361
|9
|3.
|Basket Brno
|6
|1
|5
|456:540
|7
|4.
|Kutaisi
|5
|1
|4
|328:473
|6