Bídný úvod vzal šanci. Basketbalisté Brna v Europe Cupu padli s Peristeri

Autor: ,
  19:10
Brněnští basketbalisté prohráli ve 3. kole Europe Cupu FIBA v Aténách s favorizovaným Peristeri 75:87 a v polovině bojů v základní skupině jsou s jedinou výhrou třetí mimo postupové pozice. V Řecku moravský tým doplatil na nepovedenou první čtvrtinu, kterou prohrál o 15 bodů, a navzdory vyrovnanému průběhu zbytku utkání už se na kontakt nedostal.

Adam Kejval z Brna nastupuje k zápasu v Gruzii. | foto: FIBA

Domácí tým vyhrál i třetí zápas ve skupině E a vede tabulku před Bilbaem, které dnes zvítězilo v Gruzii nad posledním Kutaisi drtivě 113:62.

Brňanům k úspěchu nepomohl vydařený výkon Rosse Williamse, který byl s 29 body lídrem statistiky zápasu. V řeckém týmu dali po 22 bodech krajané amerického rozehrávače Ty Nichols, který odehrál tři sezony v české lize za Děčín a Ústí nad Labem, a Jacob Tubbergen, jenž zaznamenal i 10 doskoků.

Hosté až v závěru třetí čtvrtiny stáhli rozdíl pod deset bodů a v závěrečné části snížili dokonce na 70:76, šanci na obrat ale nedostali.

Europe Cup FIBA basketbalistů

3. kolo

Skupina E:
Peristeri - Basket Brno 87:75 (31:16, 46:31, 58:49)
Nejvíce bodů: Nichols a Tubbergen po 22, Payne 12 - Williams 29, Kejval 12, Farský a Š. Svoboda po 11

Kutaisi - Bilbao 62:113 (27:61)

