Domácí tým vyhrál i třetí zápas ve skupině E a vede tabulku před Bilbaem, které dnes zvítězilo v Gruzii nad posledním Kutaisi drtivě 113:62.
Brňanům k úspěchu nepomohl vydařený výkon Rosse Williamse, který byl s 29 body lídrem statistiky zápasu. V řeckém týmu dali po 22 bodech krajané amerického rozehrávače Ty Nichols, který odehrál tři sezony v české lize za Děčín a Ústí nad Labem, a Jacob Tubbergen, jenž zaznamenal i 10 doskoků.
Hosté až v závěru třetí čtvrtiny stáhli rozdíl pod deset bodů a v závěrečné části snížili dokonce na 70:76, šanci na obrat ale nedostali.
Europe Cup FIBA basketbalistů
3. kolo
Skupina E:
Kutaisi - Bilbao 62:113 (27:61)