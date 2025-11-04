Brno v Europe Cupu marně dotahovalo, Kutaisi se mu v tabulce bodově vyrovnalo

Čeští vicemistři, kteří se do hlavní soutěže probojovali z kvalifikace, nad Kutaisi vedli jen chvíli na začátku úvodní čtvrtiny. Celý zápas pak dotahovali náskok soupeře, který ve třetí čtvrtině narostl až na 13 bodů. Minutu před koncem se Brňané dokázali dostat na rozdíl dvou bodů, závěr ale lépe zvládli hosté.
Nejlepším střelcem zápasu byl v domácím dresu Anthony Williams s 24 body, jenž si připsal i osm asistencí. Vítězný tým táhl s 19 body Detrek Browning, Luka Alavizde přidal 17 bodů a sedm asistencí.
Evropský pohár FIBA basketbalistů
4. kolo skupiny E
Basket Brno - Kutaisi 73:80 (18:21, 31:37, 50:57)
Tabulka
|1.
|Peristeri
|3
|3
|0
|273:223
|6
|2.
|Bilbao
|3
|2
|1
|299:197
|5
|3.
|Basket Brno
|4
|1
|3
|283:338
|5
|4.
|Kutaisi
|4
|1
|3
|275:372
|5