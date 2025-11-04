Brno v Europe Cupu marně dotahovalo, Kutaisi se mu v tabulce bodově vyrovnalo

Autor: ,
  19:32
Basketbalisté Brna nenavázali v Europe Cupu FIBA na úvodní vítězství nad Kutaisi a v odvetném duelu na domácím hřišti s gruzínským mistrem prohráli 73:80. Svěřenci trenéra Martina Vaňka v soutěži utrpěli třetí porážku v řadě a ve skupině E jsou na nepostupovém třetím místě už jen o skóre před posledním soupeřem.

Jacob Groves z Brna střílí trestný hod. | foto: FIBA

Čeští vicemistři, kteří se do hlavní soutěže probojovali z kvalifikace, nad Kutaisi vedli jen chvíli na začátku úvodní čtvrtiny. Celý zápas pak dotahovali náskok soupeře, který ve třetí čtvrtině narostl až na 13 bodů. Minutu před koncem se Brňané dokázali dostat na rozdíl dvou bodů, závěr ale lépe zvládli hosté.

Nejlepším střelcem zápasu byl v domácím dresu Anthony Williams s 24 body, jenž si připsal i osm asistencí. Vítězný tým táhl s 19 body Detrek Browning, Luka Alavizde přidal 17 bodů a sedm asistencí.

Evropský pohár FIBA basketbalistů

4. kolo skupiny E

Basket Brno - Kutaisi 73:80 (18:21, 31:37, 50:57)
Nejvíce bodů: Williams 24, Groves 14, Kejval 8 - Browning 19, Alavidze 17, Gilson 14

Tabulka

1.Peristeri330273:2236
2.Bilbao321299:1975
3.Basket Brno413283:3385
4.Kutaisi413275:3725
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Girona vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - Skupina A - 5. 11. 2025:Girona vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
5. 11. 19:30
  • 1.34
  • 18.00
  • 3.46
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Za ty peníze to stálo. Kajakář zveřejnil svůj sex v letadle, svaz ho za video ztrestal

Britský vodní slalomář Kurts Adams Rozentals dostal od národního svazu dvouletý zákaz činnosti za zveřejnění explicitních záběrů ze svého soukromí na sociálních sítích. Předloňský vicemistr světa do...

ONLINE: Slavia - Arsenal 0:1, Provod zahrál rukou, penaltu proměňuje Saka

Sledujeme online

Slávističtí fotbalisté pokračují v cestě Ligou mistrů. Proti Arsenalu, jednomu z nejlepších týmů na světě, začali aktivně, pak je ale soupeř dostal pod tlak, a po půlhodině navíc Provod zahrál po...

4. listopadu 2025  17:44,  aktualizováno  19:17

ONLINE: Neapol hraje s Frankfurtem bez branek, pak šlágry Liverpoolu či PSG

Sledujeme online

Další kolo nadupané Ligy mistrů pokračuje soubojem italské Neapole s Frankfurtem, utkání čtvrtého kola základní fáze sledujte v podrobné online reportáži od 18.45. Později přijdou na řadu šlágry...

4. listopadu 2025  19:01

Seznam adeptů na trenéra se zúžil. Jména komentovat nechceme, říká Trunda

Vedení Fotbalové asociace ČR a generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd nadále jednají o novém trenérovi pro národní tým. Širší okruh adeptů se zúžil, konkrétní jména FAČR nechce komentovat....

4. listopadu 2025  17:37,  aktualizováno  18:29

První velkou šanci v UFC pokazil. Ale platí mi až moc, aby mě potrestali, věří si Keita

Naskytla se mu jedinečná příležitost stát se rychle známým jménem v UFC. Jenže Losene Keita, donedávna ještě dvojnásobný šampion Oktagonu a oblíbenec Čechů, to náhle pokazil. Místo aby se stal jednou...

4. listopadu 2025  18:05

Hradecký fotbal kupuje skupina okolo Pavla Nedvěda. Fanoušci bouřili radostí

Je rozhodnuto. Po osmi měsících dlouhého vyjednávání královéhradečtí zastupitelé v úterý odsouhlasili prodej fotbalového klubu podnikatelské skupině Fotbal HK 1905 kolem bývalých reprezentačních...

4. listopadu 2025  17:16

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, výsledky, kdy hraje Siniaková

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se hraje od 1. do 8....

4. listopadu 2025  17:11

Semifinále je blízko. Siniaková s Townsendovou v Rijádu porazily obhájkyně

Kateřina Siniakováa s Taylor Townsendovou na tenisovém Turnaji mistryň v repríze loňského finále porazily 6:4 a 7:6 obhájkyně titulu Gabrielu Dabrowskou z Kanady a Erin Routliffeovou z Nového Zélandu...

4. listopadu 2025  14:57,  aktualizováno  17:08

Ani mistryně světa nemá jistou olympiádu. Krasobruslařky čeká těžké rozhodnutí

Zatímco mnoho jiných zemí včetně Česka by byly za takovou situaci vděčné, japonské a americké krasobruslení se zase jednou musí potýkat s tím, že má příliš mnoho skvělých sólistek. Samozřejmě, že je...

4. listopadu 2025  17:03

Slavia v mládežnické Lize mistrů zničila Arsenal, třemi góly utekla už v úvodu

Slávističtí fotbalisté do 19 let ve čtvrtém kole Youth League rozdrtili doma Arsenal 5:1. V úvodu si dal v Radotíně vlastní gól Ceadach O’Neill, další branky Pražanů pak zaznamenali Bartosz Szywala,...

4. listopadu 2025  15:46

Že s hráči v NHL nekomunikujeme? To je naprostý nesmysl, ohradil se Pavelec

Zpoza moře přiletěla o víkendu zvláštní zpráva. 24letý český brankář Montreal Canadiens a velmi pozitivní překvapení NHL Jakub Dobeš si měl postěžovat na přístup české hokejové reprezentace před...

4. listopadu 2025  15:45

Utrápený Slovan má zvednout srdcař Mach: Pomáhá i Růžička, víc očí víc vidí

Oblíbenec ústeckých fanoušků je zpátky na střídačce hokejového Slovanu, ale spíš než na mávnutí kouzelným proutkem to vypadá na těžkou šichtu. Obnovená premiéra Miroslava Macha skončila dalším...

3. listopadu 2025  20:46,  aktualizováno  4. 11. 15:19

Slováci vzali na milost potížisty. Opora se omluvila za zkrat, o olympiádu i tak přijde

Když se Marian Studenič loni během olympijské kvalifikace odpojil od zbytku týmu, vyvolal na Slovensku pozdvižení. Vypěnil, nechal se unést. Zpětně uznal chybu. Teď má dveře do hokejové reprezentace...

4. listopadu 2025  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.