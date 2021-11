Basketbalistky Žabin slaví postup do play off Evropské ligy

Basketbalistky Žabin si zajistily postup do vyřazovací části Evropského poháru. Po středečním domácím vítězství nad London Lions 68:41 je dnes do play off definitivně posunula výhra belgického Castors Braine v Německu nad Rutronik Keltern 86:68.