Euroligové Final Four basketbalistů se vrátí do Abú Zabí. A hned dvakrát

Aktuální sezona Euroligy basketbalistů vyvrcholí v květnu 2027 po dvou letech opět v Abú Zabí a do metropole Spojených arabských emirátů se poté finálový turnaj vrátí i v roce 2029. O budoucím dějišti Final Four nejprestižnější evropské klubové soutěže informovali zástupci EuroLeague a Spojených arabských emirátů.
V obou ročnících se budou semifinálové a finálové duely hrát na konci května.
Abú Zabí hostilo závěrečný turnaj Euroligy už v roce 2025, kdy v Etihad Areně triumfovalo Fenerbahce Istanbul. Uplynulá sezona vyvrcholila letos v květnu v Aténách vítězstvím Olympiakosu Pireus.