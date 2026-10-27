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Euroligové Final Four basketbalistů se vrátí do Abú Zabí. A hned dvakrát

Autor: ,
  17:06

Fanoušci AS Monako během euroligového Final Four v Abú Zabí | foto: Rula RouhanaReuters

Aktuální sezona Euroligy basketbalistů vyvrcholí v květnu 2027 po dvou letech opět v Abú Zabí a do metropole Spojených arabských emirátů se poté finálový turnaj vrátí i v roce 2029. O budoucím dějišti Final Four nejprestižnější evropské klubové soutěže informovali zástupci EuroLeague a Spojených arabských emirátů.

V obou ročnících se budou semifinálové a finálové duely hrát na konci května.

Abú Zabí hostilo závěrečný turnaj Euroligy už v roce 2025, kdy v Etihad Areně triumfovalo Fenerbahce Istanbul. Uplynulá sezona vyvrcholila letos v květnu v Aténách vítězstvím Olympiakosu Pireus.

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