Jako den a noc. USK i s marodkou myslí na výhru, zdravé Žabiny na překvapení

České šampionky z USK se až do listopadové reprezentační pauzy musejí obejít bez Australanky Ezi Magbegorové či Američanky Brionny Jonesové a i bez nich chtějí napravit neúspěch z Valencie, kde před týdnem prohrály 62:80. V novém systému postoupí ze čtyřčlenné skupiny tři týmy a v další fázi se jim dosažené výsledky započítají. Čtvrté celky se přesunou do nižšího Eurocupu.

„Věřím, že to z naší strany bude jiný zápas než ve Valencii. Tři čtvrtiny jsme tam hrály výborně, ale v poslední části jsme to nezvládly fyzicky,“ řekla ČTK trenérka Natália Hejková.

Také Györ, který patří k papírově nejslabším týmům skupiny, čeká na první úspěch. V úvodním kole prohrál doma s Benátkami 59:80. Pražanky se s maďarským celkem střetly i v minulé sezoně a zvítězily 83:64 a 75:71.

ZVVZ USK Praha vs. Serco UNI Györ ONLINE ve středu od 19.00

„To slovo outsider je strašně nebezpečné. I když Györ první zápas prohrál doma o dvacet, nehrál až tak špatně a měl dobré okamžiky. Kdyby takto hrál celý zápas, byl by to velký problém,“ uvedla Hejková.

Pražanky budou znovu spoléhat na americkou podkošovou hráčku Isabelle Harrisonovou, která proti Valencii zaznamenala 15 bodů. Dalších 10 přidaly Francouzka Valériane Ayayiová a Veronika Voráčková. Nejlepší střelkyní Györu byla v prvním duelu s Benátkami americká rodačka s maďarským pasem Cyesha Goreeová (13).

Isabelle Harrisonová z USK Praha v zápase s Ostravou

„Bota nás tlačí spíše na pozici rozehrávačky. Maite Cazorlaová nebude stále k dispozici a Teja Oblaková bude po zranění zpět až po Vánocích. Musíme se s tím vypořádat,“ doplnila Hejková.

Věří, že hráčkám USK pomůže domácí atmosféra. V minulém euroligovém ročníku vyhrály na Královce všech sedm zápasů. „Je to velmi důležité, abychom tu atmosféru cítily a vzaly ji jako pomoc. Věřím, že přijde co nejvíce lidí. Chce to od nás koncentrovaný výkon. Pokud bude od začátku naše obrana dobrá, neměly bychom mít problém,“ uvedla Hejková.

Žabiny chtějí navázat na povedený start

V lepší pozici jsou Žabiny. Vicemistrovský tým má za sebou výborný vstup do sezony, v lize, euroligové kvalifikaci ani v prvním duelu elitní soutěže ještě neprohrál. Před týdnem Brňanky deklasovaly Olympiakos Pireus 92:61. Eliška Hamzová byla navíc vyhlášena hráčkou prvního kola.

„To jsou všechno potěšitelné zprávy, které dokazují náš vzestup. Dokázali jsme nejen sobě, ale i soupeřům, že nebudeme v soutěži jen do počtu,“ řekl trenér Viktor Pruša.

CBK Mersin Yenisehir Bld vs. BK Žabiny Brno ONLINE ve středu od 17.30

V Mersinu ale Žabiny čeká dosud nejtěžší protivník v sezoně, čtvrtý tým minulé euroligové sezony. „Mersin je považován za jednoho z favoritů celé soutěže. Je to tým, který má nejvíc cizinek v celé Eurolize, celkem devět. Je úplně jinde rozpočtem i zázemím,“ uvedl Pruša.

Přesto neskládá předem zbraně. „Jedeme si pro další velkou zkušenost. Jsme jako v české lize, jenže v opačném gardu. Nemáme v Turecku co ztratit, podobně jako když hrajeme naši nejvyšší soutěž s týmy mimo špičku,“ přirovnal Pruša.

Žabiny se vydaly na dlouhou cestu v úterý ráno a do Mersinu mají dorazit pozdě večer. „Z dlouhého cestování mám trochu obavy, nebudeme v úterý vůbec trénovat. Ale jsme kompletní včetně Emmy Čechové, která o víkendu v lize absentovala,“ doplnil Pruša.