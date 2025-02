Začíná boj o Final Six. USK je ve Francii, proti stojí soupeřky Žabin

7:19

Basketbalistky ZVVZ USK Praha vstupují na palubovce francouzského Landes v Mont-de-Marsan do boje o postup do Final Six Euroligy. V prvním duelu play in o čtvrtfinále si potřebují vybudovat co nejlepší výchozí pozici do odvety, která je na programu za týden v Praze na Královce. O postupujícím rozhodne součet skóre z obou zápasů. Úvodní klání budeme sledovat od 19:30 v podrobné online reportáži.