USK se ve Schiu pokusí navázat na velkou výhru, v Eurolize vyzve bývalou oporu

USK i Schio se zatím dělí s 11 body a bilancí 4:3 o poslední čtvrté postupové místo. Vítěz duelu zakončí minimálně na této příčce kalendářní rok, důležitou roli do budoucna může hrát i rozdíl ve vzájemném skóre.
Beretta Famila Schio - ZVVZ USK Praha
Utkání basketbalové Euroligy nabídneme v podrobné reportáži od 20.00.
„Je to hrozně důležitý zápas o pozici v tabulce, abychom měli dál teoretickou šanci na co nejlepší umístění. I kdybychom to ale nedej bože nezvládli, máme pořád před sebou domácí zápas a oni by byli jen jednu výhru nad námi. Je to pořád otevřené, ale samozřejmě si jedeme pro co nejlepší výsledek,“ řekl ČTK trenér Martin Bašta.
Pražanky povzbudila před týdnem domácí výhra nad dosud neporaženým Galatasarayem Istanbul 64:55. Schio naopak prohrálo v Gironě 72:81. „Jednoznačně nám to psychicky pomohlo. Ten zápas se nám extrémně povedl hlavně v obraně. Za to jsem obrovsky rád. Věřím, že teď na tuto zlepšenou práci navážeme a předvedeme zase dobrý výkon, od kterého se budeme moci odrazit,“ uvedl Bašta.
Nic nedaruje, ani kouč jí nechce čelit. Mně se ale hra líbila i z lavičky, hlásila Astierová
České šampionky se utkají se Schiem popatnácté, zatím s ním mají bilanci 9:5. Naposledy ho porazily v dubnovém čtvrtfinále 79:72 a zahájily tak ve finálovém turnaji Final 6 cestu za titulem.
„Schio má dost vyrovnaný tým, není to jen o jedné hráčce. Budeme si muset dát pozor na jejich dobré střelce z perimetru i zpod koše. Musíme kontrolovat jejich pohyb bez míče, abychom s nimi byli pořád v kontaktu a nenechávali jim volné pozice. Na to budeme klást největší důraz,“ řekl Bašta.
Nejlepší střelkyní USK je s průměrem 14,3 bodu na zápas francouzská kapitánka Valériane Ayayiová. V dresu Schia se nejvíce daří pivotce Jessice Shepardové (14,0), druhou nejlepší střelkyní je Condeová. Osmadvacetiletá křídelnice a bývalá opora USK má průměr 11,1 bodu.
„Tím, že s námi María působila několik sezon, tak ji moc dobře známe. Holky se budou na souboje s ní těšit,“ uvedl Bašta. „Atmosféra ve Schiu je vždy specifická a hodně bouřlivá. Těšíme se na to a budeme si na to muset dát pozor,“ doplnil trenér, který před sezonou nahradil legendární Natálii Hejkovou.