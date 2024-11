Boj o druhé místo. Basketbalistky USK a Žabin zakončí základní část Euroligy

České šampionky z USK si pojistily jedno ze tří postupových míst minulý týden vítězstvím v Györu 81:76. S bilancí tří výher a dvou porážek jsou zatím druhé o skóre právě před Benátkami. Proti italskému týmu chtějí navázat na říjnové vítězství 86:66.

„Chceme jednoznačně uspět, protože si bereme do další fáze výsledky ze skupiny. Nejde ani o to druhé místo, ale o to, abychom si přenesly dvě vítězství nad Benátkami,“ řekla ČTK trenérka Natália Hejková.

USK bude opět spoléhat na americkou pivotku Brionnu Jonesovou, která v prvním duelu s Benátkami zaznamenala double double za 19 bodů a 11 doskoků a má průměr 16,7 bodu na zápas. K týmu se o víkendu připojila Australanka Ezi Magbegorová. „Uvidíme, zda ji na zápas s Benátkami nasadíme, nebo to ještě odehrajeme s Isabelle Harrisonovou,“ uvedla Hejková.

Brionna Jonesová z USK Praha staví clonu v zápase Euroligy s Reyerem Benátky.

Nejlepší střelkyní Benátek, které vedou italskou ligu, je Awak Kuierová s průměrem 16,2 bodu na zápas. Dvojciferný počet bodů mají také Lorela Cubajová (10,8), Kamiah Smallsová (10,4) či Lisa Berkaniová (10).

Žabiny mají proti Bourges poslední možnost, aby si do nadstavbové skupiny připsaly první vítězství. Postup si zajistily díky dvěma výhrám nad Olympiakosem Pireus (92:61 a 77:64), počítat se jim ale budou dvě porážky s tureckým Mersinem a také prohra v Bourges 70:91. Pokud chtějí Žabiny pomýšlet na druhé místo ve skupině, musejí vyhrát o více než 21 bodů.

„Je to velký rozdíl, ale všechno je řešitelné. Každopádně musíme změnit přístup a herní pojetí, neboť před námi bude opět stát tým s velkými fyzickými předpoklady pod koši,“ řekl ČTK trenér Viktor Pruša.

Fanoušek Žabin Brno během utkání s tureckým Mersinem

Jeho tým nevstupuje do šestého zápasu v Eurolize v ideálním rozpoložení. Před týdnem přišel v zápase s Mersinem o Simonu Sklenářovou. Hráčka základní sestavy si poranila koleno, dnes absolvovala operaci předního zkříženého vazu a do konce sezony si už nezahraje. K týmové pohodě nepřispěla ani víkendová porážka o 40 bodů v ligovém šlágru na hřišti USK.

„Jsme plně soustředěni na zápas s Bourges a uděláme maximum pro vítězství, abychom si do nadstavby odnesli jedno vítězství,“ řekl Pruša.

Podle americké pivotky Elissy Cunaneové bude důležité, aby Žabiny vnutily aktuálně třetímu týmu francouzské ligy svůj herní styl. „Musíme se zaměřit na obranu a pohlídat si zejména Diabyovou s Okonkwovou, které nám dělaly velké problémy. Obecně musíme být více fyzické, agresivní a nevypustit jediný souboj. Je to poslední zápas skupiny, do kterého musíme dát všechno,“ citoval klubový web Cunaneovou