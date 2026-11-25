České šampionky po výhrách nad Bourges, v Lublinu a nad Emlakem Konut utrpěly první porážku 3. listopadu na palubovce francouzského klubu (81:85).
ONLINE: ZVVZ USK Praha vs. AZS UMCS Lublin
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„Vítězství jsme měli ve svých rukou, ale bohužel jsme se v rozhodujících momentech dopustili několika zbytečných chyb, které nás nakonec stály výhru,“ řekla tehdy asistentka trenéra USK Irena Vrančičová. „I přes porážku si myslím, že jsme předvedli bojovný výkon a ukázali, že dokážeme být silným soupeřem. Z tohoto zápasu si musíme vzít ponaučení a dál na sobě pracovat. Teď je důležité dívat se dopředu a soustředit se na další utkání.“
Poslední Lublin se prvního úspěchu dočkal až v listopadu před reprezentační pauzou, kdy zdolal Emlak Konut 85:79. K výhře pomohla 24 body a 10 doskoky Američanka Shyanne Sellersová, která si v domácím duelu s USK připsala 14 bodů. Předčila ji rodilá Američanka reprezentující Nizozemsko Kourtney Treffersová s 16 body a devíti doskoky. Se 14 asistencemi zazářila i Chorvatka Matea Tadičová.
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V pátečním ligovém utkání v Chomutově při výhře 78:66 už se do sestavy USK zařadila francouzská pivotka Aminata Gueyeová. Letní posila ze Zaragozy na začátku listopadu oslavila triumf v WNBA s Golden State Valkyries a při své premiéře v dresu českých mistryní si připsala 10 bodů, osm doskoků a jednu asistenci. Teď se může těšit i na první vystoupení s týmem v Eurolize.
„Čeká nás důležitý euroligový zápas. Víme, že máme stále na čem pracovat, především v obraně a v rychlém protiútoku. Potřebujeme se také více sehrát, zlepšit týmovou spolupráci a vytvářet si více příležitostí ke skórování prostřednictvím asistencí,“ řekla osmnáctiletá křídelnice USK Karolína Taušová.