Euroliga mění podobu, USK se střetne s Fenerbahce či Parkerovým klubem

Základní skupiny se navíc v rámci zajištění bezpečí hráček a snazší organizace budou hrát po dvou miniturnajích na jednom místě, kde kluby odehrají vždy po třech zápasech. Prvním hracím termínem je 29. listopad až 5. prosinec, druhý se uskuteční od 17. do 23. ledna 2021.



Do čtvrtfinále postoupí dva nejlepší celky z každé skupiny. Kvůli nabitému kalendáři byl zrušen přesun třetích týmů do Eurocupu. Čtvrtfinále se budou hrát na dva zápasy v jednom dějišti. Závěrečný turnaj Final Four by se pak měl uskutečnit od 14. do 20. března 2021.

Zájem o pořádání miniturnaje má i USK. „Rozhodně,“ řekl ČTK generální manažer pražského klubu Marek Kučera s tím, že USK při hlasování o změně formátu byl nicméně pro druhou variantu. Podle ní by se po základní části odehrály ještě další dvě čtyřčlenné skupiny, z nichž by nejlepší dva celky prošly do Final Four.

Pravě kvůli vyššímu počtu zápasů byl USK pro druhou variantu. „Dlouhodobě chceme hrát co nejvíc utkání, takže dokonce přemýšlíme, že oslovíme kluby, jestli by s námi nesehrály nějakou minisoutěž, nebo aspoň nějaká utkání,“ uvedl Kučera. „Myslím, že fanoušci nechtějí přijít o zážitek a ocenili by, i kdyby to bylo jen v televizi,“ dodal.

„Teď zkusíme začít jednat, jestli by vůbec někdo měl zájem s námi hrát a od října můžeme tuhle akci rozjet. Samozřejmě podle aktuální situace. Bude záležet, jestli budou moci cestovat, to nejde předvídat. Ale rádi bychom, kdyby to bylo jen trochu možné, hráli,“ řekl Kučera.

Hlasování o změně formátu podle něj nebylo snadné. „Napoprvé se hlasovalo, kdy se má začít. Jestli teď, nebo až v lednu a u klubů to bylo půl na půl. Pak vznikly varianty bublin a v prvním i druhém hlasování to byla zase remíza. Nakonec FIBA musela rozhodnout sama, protože názory byly vyrovnané,“ uvedl.