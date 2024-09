Euroliga vítá zpět brněnské Žabiny, mezi elitu se probily z kvalifikace

Eliška Hamzová z brněnských Žabin útočí na koš maďarského Szekszárdu v odvetě kvalifikace o postup do Euroligy. (25. září 2024) | foto: Jan Russnák, Žabiny Brno

Stejně jako v prvním utkání minulý týden v Brně dospěla i odveta na maďarské půdě do vyrovnané koncovky. Pět minut před koncem svítil na tabuli stav 69:69, od něhož se k vítězné koncovce odrazily Žabiny. Šesti body v řadě se dostaly do trháku, který nadšeně kvitovala i skupina zhruba dvaceti brněnských fanoušků s bubny a vlajkou.

I s jejich pomocí Žabiny dovedly duel k vítězné tečce a tím i k vytouženému postupu do nejprestižnější evropské klubové soutěže. Na palubovce ho s nimi slavil i Jiří Hamza, který kdysi společně s legendárním trenérem Janem Bobrovským stál při zrodu slavné éry Žabin, do níž patří vedle českých titulů i triumf v Eurolize z roku 2006.

„Mám velkou radost, že jsou Žabiny definitivně zpátky. Asi už nikdy nebudeme mít ty nejvyšší ambice jako dřív, pořád je ale postup do Euroligy velkým úspěchem stávajícího vedení, realizačního týmu a hráček. Holky dnes odvedly skvělý výkon. Věřím, že neřekly své poslední slovo,“ pronesl Hamza na palubovce v Szekszárdu krátce poté, co vypukla vítězná brněnská radost. „Vracel jsem se klubu před třemi lety hlavně díky tomu, že v něm hrají mé dcery. Jsem rád, že jsme se tehdy doma s rodinou rozhodli pomoct. Rozhodně to ale není úspěch Jiřího Hamzy. Zaslouží si ho hráčky a trenéři a taky si ho musí patřičně užít,“ kývl manažer k klubku divoce křepčících basketbalistek v černozelených dresech.

Do Euroligy Žabiny vstoupí 8. října domácím utkáním s řeckým Olympiakosem Pireus, dále se ve skupině utkání s tureckým Mersinem a francouzským Bourges.

„Těžko formulovat myšlenky. Projevila se vnitřní chemie v týmu, jeho silná vůle. V tomto bouřlivém prostředí zápas zvládnout a relativně v klidu ho v závěru vyhrát, to klobouk dolů,“ smekl před vítězkami jejich trenér Viktor Pruša.