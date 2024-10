ONLINE: Těžké soupeřky na úvod. USK čelí v Eurolize španělským mistryním

Dalšími soupeřkami českých mistryň budou Györ a Benátky. „Super nepříjemného soupeře máme hned v prvním kole. Valencie v létě velice posilovala a bude to velmi těžký zápas,“ hodnotila trenérka Hejková, která navíc nemá k dispozici kompletní tým.

ONLINE: Valencia Basket vs. ZVVZ USK Praha Utkání ženské Euroligy sledujete podrobně.

USK bude až do listopadové reprezentační pauzy chybět Australanka Ezi Magbegorová, kterou do té doby nahradí Američanka Isabelle Harrisonová. Na marodce zůstává Teja Oblaková a v Praze dosud není ani Brionna Jonesová, která teprve v úterý vypadla s Connecticutem v semifinále WNBA.

Úřadující španělské mistryně se na střet s USK dobře naladily. Ve finále španělského superpoháru zvítězily nad Zaragozou 84:60, úspěšně vstoupily i do ligy, v níž udolaly 81:68 Joventut Badalona.

„Mají velmi široký kádr,“ připomněla Tereza Vyoralová pro klubový web. „My se ale na vstup do Euroligy moc těšíme a doufám, že urveme první vítězství.“ Pražanky jsou zatím v domácí soutěži stoprocentní, bez problémů si poradily se Slovankou i Chomutovem, který letos působí v Eurocupu.

Euroliga, do které se po deseti letech úspěšně vrátil druhý český klub Žabiny Brno, se hraje s pozměněným systémem. Šestnáct týmů je nyní rozděleno do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž vždy tři postoupí do nadstavby. Místo dosavadního Final Four vyvrcholí soutěž závěrečným turnajem pro šest nejlepších.