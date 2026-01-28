Tenhle zápas rozhodne. USK přivítá Schio, jde o postup do play off

  6:00
Basketbalistky ZVVZ USK Praha čeká ve středu klíčové utkání v Eurolize, kde obhajují titul. V 5. kole nadstavbové části přivítají Schio a v případě úspěchu se vrátí na jedno ze čtyř postupových míst ve skupině E. Soupeři, jehož dres obléká bývalá hráčka pražského celku María Condeová, chtějí oplatit prosincovou porážku z Itálie o 21 bodů. Zápas začne v hale Královka v 19:00.

Valériane Ayayiová (vlevo) a Maite Cazorla za USK Praha, María Condeová ze Schia | foto: FIBA

„Schiu máme co vracet. Určitě chceme navázat na výkony, které jsme začali předvádět v novém roce. Věřím, že ten špatný výkon od nich doma napravíme,“ řekl ČTK trenér Martin Bašta.

Pražanky udělaly důležitý krok k postupu minulý týden, kdy zvítězily na hřišti lídra skupiny Galatasaraye Istanbul 71:64. České šampionky jsou zatím v tabulce skupiny E páté. Nasbíraly 16 bodů stejně jako třetí Bourges a čtvrté Schio, s oběma týmy však mají horší vzájemné skóre. V případě výhry by se kolo před koncem nadstavbové části vrátily do postupové čtveřice.

ONLINE: ZVVZ USK Praha – Famila Schio

Utkání ženské Euroligy od 19 hodin

„Ta situace se po Vánocích změnila. Pro nás začalo play off prakticky každým zápasem. Už si nemůžeme dovolit žádnou ztrátu, nemáme na výběr. Věřím ale, že máme skvělý tým na to, abychom to dotáhli do konce a vybojovali si sami postup do play off,“ uvedl Bašta.

První vzájemné utkání hráčkám USK nevyšlo. Ve Schiu prohrály 78:99. K tomu, aby nyní italského protivníka v tabulce předstihly, jim bude stačit jakékoliv vítězství. V případě neúspěchu by se naopak dostaly na hranu vyřazení.

„Pořád je to basket a stát se může cokoliv. Když bude příznivá situace pro to, abychom atakovali vzájemné skóre, tak pro to půjdeme, ale nebudeme se za tím honit za každou cenu. V první řadě potřebujeme vyhrát a i když to bude o bod, tak nám to bude stačit,“ podotkl Bašta.

Jeho svěřenkyně mohou vyhrát v soutěži potřetí za sebou, před vítězstvím na palubovce Galatasaraye uspěly doma proti Flammes Carolo (98:55). Ke zlepšeným výkonům přispěl i lednový návrat americké pivotky Brionny Jonesové.

„Všichni se teď cítíme na hřišti dobře a od toho se odvíjí výkony. Brionna nám extrémně pomohla, ale nevím, jestli je to i tou situací, že si všechny hráčky začaly uvědomovat, že není prostor na klopýtnutí. Všichni makají a jsou velmi dobře týmově zapojení,“ řekl Bašta.

María Condeová ze Schia střílí na koš USK Praha, brání ji Maite Cazorlaová.

Vedle Jonesové bude USK spoléhat také na trio francouzských reprezentantek. Kapitánka Valériane Ayayiová má průměr 14,5 bodu na zápas, Janelle Salaünová 13,1 bodu a Pauline Astierová 11,3. Schio táhne nejlepší střelkyně soutěže Jessica Shepardová (17,1). Bývalá opora USK Condeová má průměr 12,5 bodu.

„Mají výborné hráčky. Je to dobrý tým, ale nemyslím si, že mají lepší hráčky a lepší tým než my. Musíme jít do utkání sebevědomě a navázat na poslední výkony proti Carrolu a Galatasarayi,“ řekl Bašta. „Budeme se soustředit na náš výkon. Když hrajeme v útoku a obraně naši hru, tak s námi mají soupeři velké problémy. Když ale polevíme, je to voda na jejich mlýn. Budeme se celých 40 minut soustředit sami na sebe, abychom dělali, co máme. To je cíl a cesta k úspěchu,“ prohlásil Bašta.

ZVVZ USK Praha – Beretta Famila Schio

28. 1. • 19:00 • Sportovní hala Královka, Praha 7-Bubeneč

