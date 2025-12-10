Obhájce proti neporaženým. S Galatasaray přijíždí do Prahy i exkapitánka Oblaková

Autor: ,
  5:00
Basketbalistky ZVVZ USK Praha vstoupí ve středu do nadstavbové části Euroligy, v níž obhajují titul. Na domácí palubovce přivítají dosud neporažený Galatasaray Istanbul. Proti tureckému týmu, kde od této sezony působí nedávná kapitánka pražského celku Teja Oblaková, se pokusí vybojovat čtvrté vítězství v soutěži, díky němuž by se přiblížily jednomu ze čtyř postupových míst ve skupině E. Utkání začne v hale Královka v 19:00.

Teja Oblaková, Dorka Juhászová a Ayse Cora Yamanerová (zleva) z Galatasaraye | foto: FIBA

České mistryně prošly mezi nejlepších 12 týmů ze třetí příčky základní skupiny A. Do další fáze si přenesly bilanci 3:3. Porazily Bourges a dvakrát Gdyni. Naposledy deklasovaly polský celek doma 102:67. V šestičlenné nadstavbové skupině E jim zatím patří páté místo. V dalších týdnech se utkají také se Schiem a Flammes Carolo.

„Proti Gdyni to byla extrémně důležitá výhra do další fáze, kde to bude vyrovnané. My, Schio, Bourges a Carolo tam budeme na dost podobné úrovni. Galatasaray a Girona budou asi odskočené, ale to třetí a čtvrté místo zaručující play off je otevřené a máme to pořád ve svých rukou,“ řekl trenér Martin Bašta, který před sezonou nahradil legendární Natálii Hejkovou.

ONLINE: USK Praha – Galatasaray

Utkání Euroligy žen, od 19 hodin

Pražanky se s Galatasaray utkají po osmi letech. Tehdy jej doma zdolaly 83:80, celkově s nimi ale mají bilanci pěti výher a 11 porážek.

Turecký celek v této sezoně vyhrál všech šest zápasů. Naposledy porazil Šoproň 104:54. Do hlavní soutěže prošel z kvalifikace. V turecké lize mu patří druhé místo za Fenerbahce.

Hráčky USK by měla vést francouzská kapitánka Valériane Ayayiová, která je s průměrem 14,7 bodu na zápas nejlepší střelkyní týmu. Nizozemská pivotka Emese Hofová a francouzská podkošová hráčka Janelle Salaünová dávají v průměru 12,2 bodu.

Úřadující šampionky mohou opět spoléhat na španělskou rozehrávačku Maite Cazorlaovou, která v úvodu sezony laborovala se zraněným kolenem. Tým již opustila Američanka Makayla Timpsonová. Pražanky se naladily víkendovým vítězstvím v lize nad Hradcem Králové 112:49.

Makayla Timpsonová z USK Praha se hlásí o slovo v zápase s Gironou.

„Byla to dobrá příprava před středečním utkáním v Eurolize. Snažily jsme se jako v každém zápase hodně běhat a plnit věci v obraně i útoku. Do každého zápasu jdeme na sto procent a je jedno, kdo proti nám stojí,“ uvedla na webu soutěže asistentka trenéra USK Irena Vrančicová.

Nejlepší hráčkou Galatasaraye je Maďarka Dorka Juhászová s průměrem 12,6 bodu a 8,1 doskoku na zápas. Střelecky se daří také Awak Kuierové (11,6 bodu na zápas) a Kamiah Smallsové (11,3). Oblaková má zatím průměr 9,9 bodu a 4,6 asistence na zápas. K hvězdám týmu patří francouzská rozehrávačka Marine Johannesová, dvojnásobná medailistka z olympijských her a trojnásobná vicemistryně Evropy.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
ZVVZ USK Praha vs. GalatasarayBasketbal - 1. kolo - 10. 12. 2025:ZVVZ USK Praha vs. Galatasaray //www.idnes.cz/sport
10. 12. 19:00
  • 1.63
  • 16.50
  • 2.46
Žabiny Brno vs. AZS LublinBasketbal - - 11. 12. 2025:Žabiny Brno vs. AZS Lublin //www.idnes.cz/sport
11. 12. 18:00
  • 1.65
  • 14.00
  • 2.43
KP Brno vs. MechelenBasketbal - - 11. 12. 2025:KP Brno vs. Mechelen //www.idnes.cz/sport
11. 12. 18:00
  • 2.67
  • 14.00
  • 1.55
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Obhájce proti neporaženým. S Galatasaray přijíždí do Prahy i exkapitánka Oblaková

Teja Oblaková, Dorka Juhászová a Ayse Cora Yamanerová (zleva) z Galatasaraye

Basketbalistky ZVVZ USK Praha vstoupí ve středu do nadstavbové části Euroligy, v níž obhajují titul. Na domácí palubovce přivítají dosud neporažený Galatasaray Istanbul. Proti tureckému týmu, kde od...

10. prosince 2025

Staněk: Postup jsme chtěli, ale buďme realisti. Dohnala nás nezkušenost

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje v utkání s Tottenhamem vlastní gól...

Od našeho zpravodaje v Anglii Co měl pochytat, to pochytal. K tomu několik tutových šancí. A stejně to nestačilo na víc než na porážku 0:3. Pro Jindřicha Staňka, gólmana fotbalové Slavie, byl zápas Ligy mistrů na hřišti...

10. prosince 2025

Euro Hockey Tour 2025/26: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho...

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

1. listopadu 2025,  aktualizováno  9. 12. 23:44

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

9. prosince 2025  19:52,  aktualizováno  23:23

Otočky Barcelony i Bayernu, Liverpool rozhodl penaltou v závěru. Chelsea padla

Barcelonští hráči oslavují gól proti Frankfurtu.

Fotbalisté mnichovského Bayernu otočili v Lize mistrů duel se Sportingem Lisabon na výsledných 3:1 a v neúplné tabulce se vyhoupli na druhé místo. Obrat se povedl také Barceloně, která si poradila s...

9. prosince 2025  18:26,  aktualizováno  23:22

Nymburk schytal v Baku stovku, postup v Lize mistrů se odkládá

Jaromír Bohačík z Nymburka se chystá ke střele v zápase se Sabahem.

Nymburští basketbalisté padli v 5. kole Ligy mistrů na palubovce týmu Sabah Baku 87:105 a zkomplikovali si boj o postup ze základní skupiny B. Svěřenci trenéra Orena Amiela prohráli v soutěži...

9. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  23:07

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Slavia ve fotbalové Lize mistrů stále čeká na výhru. Český mistr má za sebou už šest duelů a čekají ho zbývající dva. Doma přivítá Barcelonu a venku nastoupí na stadionu Pafosu. Jaké jsou termíny...

9. prosince 2025

MS ve florbale žen 2025 v Brně a Ostravě: program, výsledky, kde sledovat

České florbalistky se radují z trefy proti Dánsku.

Velký florbalový svátek zamířil do Česka. V Brně a Ostravě se od 6. do 14. prosince koná mistrovství světa žen. Domácí reprezentace, která před dvěma lety v Singapuru slavila bronz, znovu touží po...

9. prosince 2025  22:42

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

7. prosince 2025  17:43,  aktualizováno  9. 12. 22:38

Německé házenkářky přehrály Brazílii a na domácím MS si zahrají semifinále

Emily Vogelová z Německa zastavuje Brunu De Paulu z Brazílie.

Německé házenkářky postoupily na domácím mistrovství světa do semifinále. Ve čtvrtfinále v Dortmundu porazily Brazílii 30:23. Jejich dalším soupeřem budou buď úřadující šampionky z Francie, nebo...

9. prosince 2025  19:37,  aktualizováno  22:19

Ne, ne, ne. Rylichovi se v Baku hledaly chyby snadno, myslí na výhru ve Francii

František Rylich z Nymburka útočí v zápase v Sabahu.

Nymburský František Rylich litoval po porážce v basketbalové Lize mistrů na hřišti Sabahu Baku 87:105 nevydařeného výkonu. Klíčem podle třiadvacetiletého hráče byly doskoky, v nichž Středočeši...

9. prosince 2025  21:32

České curlerky ztratily po čtvrté porážce v kvalifikaci šanci na olympiádu

České curlerky Michaela Baudyšová (dole), Petra Vinšová (vlevo) a Klára...

České reprezentantky v curlingu prohrály na olympijské kvalifikaci v Kelowně i s Německem 4:9 a po čtvrté porážce v pátém zápase přišly o naději na postup.

9. prosince 2025  21:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.