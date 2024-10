Souboj o postup. Výhra nad Valencií posune USK Praha do čela skupiny

Basketbalistky USK Praha přivítají v úterním 4. kole Euroligy španělskou Valencii a pokusí se jí oplatit porážku z úvodu sezony. V případě vítězství by se ujaly vedení ve skupině D a zajistily by si s velkou pravděpodobností postup do další fáze. Duel začne v hale Královka v 19:00.