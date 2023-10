Basketbalistky USK Praha vstoupí do Euroligy doma proti Landes

„Je to velmi těžký úvod a za pochodu se budeme učit sehrávat. USK s Landes ještě nikdy nehrál, je to nepříjemné. Je to neznámý soupeř, ale jsme rády, že hrajeme doma. Pak máme tři zápasy venku,“ řekla novinářům trenérka Natália Hejková. Nemůže počítat americkými oporami posledních let, protože Alyssa Thomasová se po pětiletém působení rozloučila a Brionna Jonesová si ve WNBA přetrhla achilovku.

„Úplně jiný styl to bez Alyssy nebude. Ona ale byla nositelka toho, že se hrálo extrémně rychle. Protože hráčka jejích kvalit na světě neexistuje. Momentálně to ale máme postavené tak, že budeme mít tým,“ prohlásila Hejková, jejíž kádr opustily také Britka Temi Fagbenleová, Slovenka Barbora Wrzesiňská nebo Češky Tereza Halátková a Simona Sklenářová.

Novými posilami jsou Australanka Ezi Magbegorová, Španělka Maite Cazorlaová, Němka Nyara Saballyová, která se ale zapojí až po konci sezony ve WNBA v týmu New York Liberty, nebo česká reprezentantka Gabriela Andělová s Marianou Přibylovou a Karolínou Petlanovou.

Do sezony v evropském poháru nejde tým ještě vyladěný. „Příprava byla příšerná. Poprvé jsme byly pět na pět teprve minulý týden. Začala příprava a tři týdny jsme trénovaly na trénincích šest sedm lidí. Stále dva na dva, tři na tři. A ještě samozřejmě bez pivotů,“ uvedla Hejková. Až v nejbližších týdnech by se měla zapojit do hry nizozemská pivotka Emese Hofová, která kvůli zranění vynechala celý minulý ročník.

„Bylo to opravdu těžké absolvovat takovou přípravu. Je ale fakt, že ty, které ji absolvovaly, se cítí dobře. Potřebujeme hrát, hrát, hrát. Nepříjemné i je, že odehrajeme čtyři zápasy Euroligy a je reprezentační přestávka. Pak odehrajeme další zápasy a jsou Vánoce. Nemáme moc šancí, jak hrát a sehrávat se,“ doplnila Hejková. Obměnu bere ale jako výzvu. „Je to zajímavé. Není to stereotyp, který jsme zažívaly v posledních sezonách. Kvůli tomu mě to zase chytilo,“ řekla.

Její tým má za sebou jediný soutěžní zápas, v kterém vyhrál v pátek v lize v Trutnově 95:47. Hráčky Landes po porážce na palubovce Bourges 70:88 porazily La Roche 89:52. „Jednoznačně se dá čekat tvrdý basketbal. Hrály už dvě kola francouzské ligy. Klasicky tvrdá obrana. S tím si budeme muset poradit. V útoku hrají bez zábran. Víme, co nás čeká. Nejhorší je to, co nás čeká z naší strany,“ dodala Hejková.