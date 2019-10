Basketbalistky USK před zápasem v Bourges trápí zranění opor

USK před týdnem v Rize vyhrál 73:66, ale Thomasová si z utkání odnesla naražený bok. Americká basketbalistka kvůli účasti ve finále WNBA do zápasu naskočila bez přípravy s týmem, stejně jako její spoluhráčka z Connecticutu Brionna Jonesová.

Přesto byly obě oporami a Thomasová dokonce spolu s Valériane Vukosavljevičovou byly se 17 body nejlepšími střelkyněmi zápasu. Poté však rozšířila už tak početnou marodku USK, kde je mimo jiné i dlouhodobě zraněná česká reprezentantka Alena Hanušová.

„Thomasová má z Rigy naražený bok, takže ani teď s námi netrénovala. Elhotová pauzírovala kvůli problémům s kolenem. Myslím, že obě nastoupí, ale příprava zase haprovala a nebyly jsme kompletní. Ale těžkou hlavu si z toho neděláme, bereme to tak, že v této sezoně jsou prostě zranění součástí našeho života,“ řekla trenérka USK Natália Hejková.

S Bourges se hráčky USK utkaly i v minulé sezoně, ve které postoupily do Final Four a nakonec obsadily třetí místo. S francouzským celkem se tehdy v základní skupině potkaly dvakrát a doma si se soupeřem poradily 88:80, venku pak Pražanky prohrály 70:81.

„Teď to ale bude jiný soupeř než v minulé sezoně, protože přišel o několik opor,“ připomněla Hejková, že z Bourges odešla nejlepší střelkyně týmu v minulém ročníku Euroligy Marine Johannésová. „Ale po mateřské dovolené se vrátila Isabelle Yacoubouová a přišla srbská reprezentantka Ana Dabovičová,“ přidala slovenská trenérka.

Bourges také opustila španělská rozehrávačka Cristina Ouviňová, která zamířila právě do USK. „Mohla jsem zůstat, ale chtěla jsem změnu. Uvažovala jsem o návratu domů, protože už osm let hraju v zahraničí, ale nakonec jsem se rozhodla pro Prahu. A nejspíš to tady bude moje poslední sezona venku,“ uvedla Ouviňová.

Teja Oblaková (vpravo) z USK Praha útočí na koš Bourges kolem Cristiny Ouviňové.

Bourges do nového ročníku Euroligy vstoupilo nečekanou porážkou 63:73 na palubovce Benátek, které se do základní skupiny probojovaly po deseti letech. „Tým se jim celkem obměnil, tak si to asi ještě nesedlo,“ řekla Hejková. „Ale doma je to vždycky tvrdý a nepříjemný soupeř,“ dodala.